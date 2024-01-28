Медведев упустил победу на Australian Open, ведя в счете 2:0. В лайве на победу Синнера давали 11.50

Даниил Медведев проиграл финал Australian Open, хотя вел 2:0 по сетам у Янника Синнера. Перед матчем итальянец шел фаворитом, но андердог-чуда не случилось – победа 3:2, и 22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года. Тогда титул взял 20-летний Новак Джокович.

В прематче Синнер шел фаворитом за 1.39, на Медведева можно было поставить за 3.75.

После второго сета на победу итальянца можно было поставить за 11.50.

Медведев – первый в истории, кто отдал два финала «Шлемов» с 0:2 по сетам. До него на Australian Open такого вообще не случалось.

– Я не думал так уж много о матче с Рафой, потому что действительно пытался оставить это в прошлом. Так что не считаю, что тот финал сейчас сработал мне в минус. Иначе было бы намного больше поражений, – попытался объяснить Медведев на пресс-конференции. – Когда повел 2:0 по сетам, я же не остановился и не стал просто с задней линии выбрасывать свечки. Я вообще совершил не так много грубых ошибок. Просто Янник стал играть лучше, чуть иначе тактически. Я сражался. Говорил себе: надо продолжать, даже если завтра не будешь чувствовать ног».

«Барса» отыгралась с 0:2, но проиграла «Вильярреалу» 3:5. Победу «субмарины» можно было забрать за 67.00, на точный счет давали 251.00!