«Барса» отыгралась с 0:2, но проиграла «Вильярреалу» 3:5. Победу «субмарины» можно было забрать за 67.00, на точный счет давали 251.00!

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.

«Барса» уже пропустила голов в этом сезоне как за весь прошлый. Каталонцы проиграли 2 матча подряд, пропустив 9 голов. В в 2024-м у команды уже 19 пропущенных голов – больше всех в топ-5 лиг. Сине-гранатовые пропустили 46 голов в 32 играх в этом сезоне – столько же, как и за весь прошлый сезон (46 голов в 53 матчах). Основной вратарь «Барсы» Марк-Андре тер Стеген пропустил 15 голов в 17 матчах. После его травмы воспитанник Иньяки Пенья занял место в воротах – он пропустил 31 гол в 15 матчах.

Напомним, что каталонский клуб с 2008 года проиграл «Вильярреалу» всего один раз. За этот период команды провели 31 матч. «Барса» шла фаворитом сегодняшней встречи у букмекеров с коэффициентом 1.35. На «Вильярреал» давали 8.20, ничья котировалась за 6.10.

При этом каталонцы за счет валенсийцев неплохо улучшали разницу голов. В предыдущих 13 личных встречах в Ла Лиге и Кубке Испании «Барселона» на своем поле 9 раз забивала три и более мячей. «Барселона» ИТБ 2,5 за 1.90 казалась разумным вариантом, его и предложили в ежедневной «Ставке дня».

Что случилось?

На 41-й минуте счет открыл Жерар Морено. На этот момент было 1.57 на «Барсу» / 7.50 на «Вильярреал».

На 54-й минуте забил хавбек «Вильярреала» Ильяс Ахомаш – воспитанник «Барселоны». 6.60 / 3.60.

Илкай Гюндоган забил первый гол «Барсы» на 60-й минуте. 6.30 / 2.88.

На 68-й Педри сравнял счет, а на 71-й Эрик Байи срезал мяч в свои ворота, позволив каталонцам выйти вперед. 3.40 / 67.00.

На 84-й минуте Гонсалу Гедеш сравнял счет. 11.00 / 11.00.

На 99-й Александр Серлот забил 4-й гол «Вильярреала», на 102-й Хосе Луис Моралес – пятый.

При этом еще и пенальти было! Сколько событий. На 91-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Вильярреала», но отменил решение после консультации с ВАР. Плюс в первом тайме были отменены два гола Жерара Морено: на 5-й минуте он сам попал в офсайд, на 22-й – Серлот. «Барселона» пропустила пять голов за матч впервые после 2:8 с «Баварией» в 2020-м.

Что же можно было поймать? Да много чего.

Тотал 7,5 мячей за 19.00.

1.61, что обе команды забьют.

3.40, что первыми забьют ребята из «Вильярреала».

И, внимание, 251.00 на точный счет!

Таким образом «Реал» лидирует с 54 очками после 21 матча. Каталонцы отстают на 10 очков. Между ними – «Жирона» с 52 баллами.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos