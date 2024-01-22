«Наполи» – «Интер»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита финала Суперкубка Италии

22 января в финале Суперкубка Италии сыграют «Наполи» и «Интер». Встреча пройдет на стадионе KSU в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22:00.

В полуфинальных матчах команды Вальтера Мадзарри и Симоне Индзаги были на голову сильнее своих соперников. Неаполитанцы со счетом 3:0 разгромили «Фиорентину», миланцы с таким же результатом обыграли «Лацио».

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах. У «Наполи» две победы подряд, а до этого коллектив Мадзарри не мог добиться успеха на протяжении четырех поединков.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне. В декабрьском матче Серии А миланцы обыграли действующего чемпиона на его поле со счётом 3:0.

Всего в пяти последних очных играх «Интер» победил три раза, один раз успех был на стороне «Наполи», в еще одной встрече была зафиксирована ничья.

В четырех из шести последних очных матчей забили обе команды, в трех из пяти предыдущих игр было три мяча и более.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Интер». Его победу можно взять с коэффициентом 1.72. Вероятность выигрыша «Наполи» оценивается в 5.30, на ничью по итогам основного времени можно поставить за 4.00.

На исход «ОЗ:да» предлагают 1.87, такой же кэф дают на ТБ 2.5.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера». На команду Индзаги поставил 81% бетторов, 9% выбрали ничью, 10% верят в «Наполи».

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