Норильск примет Финал четырех БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу

Решающие матчи престижного турнира пройдут 23-25 февраля.

Российский футбольный союз (РФС) и букмекерская компания БЕТСИТИ определили место проведения Финала четырех БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу среди мужских команд. Турнир состоится в Норильске с 23 по 25 февраля. Матчи пройдут в спорткомплексе «Айка» – домашней арене клуба «Норильский никель», вмещающей 1 100 зрителей.

БЕТСИТИ и РФС также представили обновленный логотип и айдентику Финала четырех.

В финальной стадии турнира сыграют «Норильский никель», московский КПРФ, «Ухта» и «Газпром-Югра» из Югорска.

23 февраля пройдут полуфиналы. На 25 февраля запланированы матч за третье место и финал.

Действующий обладатель Кубка России по мини-футболу – «Синара». В сезоне-2023/24 команда из Екатеринбурга в Финал четырех не пробилась.

Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ:

– Мы с нетерпением ждем Финал четырех БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу, который станет кульминацией всего турнира. Не сомневаюсь, что решающие матчи соберут полные трибуны, так как в Норильске любят, понимают и ценят мини-футбол. Уверен, что команды порадуют зрителей красивым футболом и зрелищными матчами. А мы совместно с коллегами из РФС сделаем все, чтобы турнир стал настоящим праздником спорта, ярким, запоминающимся событием, которое задаст настроение на весь 2024 год!



Ирина Посиренина, заместитель генерального секретаря РФС:

– Норильск впервые в истории примет Финал четырех БЕТСИТИ Кубка России. Знаю, что жители города очень любят мини-футбол и ждали этого события, особенно после появления в Норильске современной арены. РФС совместно с титульным партнером по традиции готовит для зрителей яркую развлекательную программу, чтобы Финал четырех прошел на высочайшем уровне и стал главным событием мини-футбольного сезона.

Букмекерская компания БЕТСИТИ – титульный партнер БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу среди мужских команд.