Сайты российских букмекеров пробили 1 млрд посещений за 2023-й год

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Общая посещаемость сайтов легальных российских букмекерских компаний за 2023-й год составила 1,04 млрд человек, сообщает сервис Similarweb.

В декабре трафик всех БК в России составил 94,76 млн пользователей. По сравнению с ноябрем показатель снизился на 1,68%.

По итогам года с отрывом лучший трафик показал «Фонбет» – 324,8 млн человек. Худший показатель у БК «Спортбет» – 600,7 тысяч посетителей.

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