У «Жироны» одно поражение в сезоне. Сегодня матч с «Атлетико» – на победу дают 2.45

«Жирона» встретится с «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги.

Команда Мичела делит первое место в чемпионате с «Реалом». В этом сезоне у «Жироны» только одно поражение – как раз от «Реала» (0:3) в сентябре.

Букмекеры считают «Жирону» фаворитом сегодняшней встречи за 2.50. Ничья идет с коэффициентом 3.60, победа «Атлетико» – за 2.90.

Матч состоится 3 января и начнется в 23:30 мск.

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