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Перейдет ли Месси в «Барселону» и Гризманн в «МЮ», уедет ли Салах в Саудовскую Аравию? Как букмекеры оценивают зимние трансферы

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В Европе открывается трансферное окно, так что и разговоров о зимних переходах в ближайшее время будет больше.

А что думают букмекеры? Помимо Рафаэля Варана и Давида Де Хеа мелькают даже имена Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.

Лионель Месси: трансфер в «Барселону» за 4.00

Месси вроде бы ясно дал понять, что не покинет «Интер Майами», заодно и затащил в клуб Луиса Суареса, но букмекеры не унимаются. Правда, если на переход в «Барсу» зимой коэффициент еще вполне пристойный, то с другими клубами сложнее. А вернее, малореально – 21.00 на трансфер в «Интер» или «Ман Сити», 26.00 – в «Арсенал», 34.00 – в «Милан».

Один из букмекеров пошел фантазировать дальше: в числе возможных претендентов – «Бавария», «Тоттенхэм», «МЮ», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Ювентус». С коэффициентом 26.00 под любой из этих клубов.

Мохамед Салах: отъезд в Саудовскую Аравию за 3.25

Если и есть варианты, то звучат они в основном как «в какой-либо из клубов конкретной страны». Правда, если с саудовцами коэффициент не запредельно высок, то трансфер в любой клуб Германии, Италии или МЛС оценивается в 21.00. А переход в «ПСЖ», «Реал» или «Барселону» – вообще в 34.00.

Так что, спокойно, фанаты «Ливерпуля»! На продолжение карьеры Салаха в вашем клубе смешно даже ставить, букмекеры котируют такое в 1.02.

Антуан Гризманн: переход в «МЮ» за 5.50

Дальнейшие варианты – уже с двузначными коэффициентам: например, в «Челси» за 11.00 или «Арсенал» за 13.00. Опции с «ПСЖ» (17.00), «Баварией» (21.00) или «Тоттенхэмом» с «Астон Виллой» (по 26.00) выглядят совсем нереальными.

Скорее, француз и дальше будет радовать «Атлетико». Букмекеры в этом не сомневаются – 1.10.

Рафаэль Варан: трансфер в испанский клуб за 3.50

О возможном уходе Варана из «МЮ» активно писали в конце декабря. Но коэффициенты пока еще высоковаты – в Испанию за 3.50, конкретно в «Реал» – за 5.50, в клуб из Саудовской Аравии – за 4.50. Есть и вариант с «Баварией» за 5.00. Другие опции пока не слишком возможны – 13.00 во Францию, 17.00 – в «Астон Виллу», «Тоттенхэм» или «Челси», а еще – в «Ювентус».

Самый высокий коэффициент – на переход в «Интер» за 67.00. На продолжение карьеры в «МЮ» пока предлагается 1.50.

Тимо Вернер: переход в «Астон Виллу» за 4.00

Вернером интересовался «МЮ», но Bild писал, что «Лейпциг», скорее всего, оставит Тимо у себя до лета. Букмекеры пока придерживаются той же линии – 1.10. Но держат вариант с «Астон Виллой». Есть еще как раз «МЮ» – за 5.00.

Шансы на остальные переходы оценены куда ниже: 13.00 на трансфер в Испанию, Италию или Францию, от 15.00 – на несколько клубов АПЛ, включая «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Давид Де Хеа: отъезд в «Ньюкасл» за 3.00

Испанец первую половину сезона отдыхал, а как будет со второй? Фаворит в споре за голкипера пока «Ньюкасл», 5.00 предлагается на переход в «Барселону», 7.00 – на трансфер в «Бетис» или клуб МЛС, а 9.00 – если он станет игроком «Челси» или «МЮ».

В котировках также мелькают клубы Турции, Бельгии, Португалии, Саудовской Аравии и даже Южной Америки. Где-то между ними можно разыскать «Реал» и «Баварию» за 17.00.

Виктор Осимхен: переезд в «Челси» за 6.00

Судя по коэффициентам, трансфер лидера «Наполи» зимой едва ли состоится. «Арсенал» идет уже за 9.00, любой саудовский клуб – за 17.00, а варианты с «МЮ» или «ПСЖ» – за 21.00. Вероятность покупки Осимхена «Барселоной», «Ман Сити», «Тоттенхэмом», «Ливерпулем» или «Миланом» оценивается еще ниже.

Харри Магуайр: трансфер в «Вест Хэм» за 9.00

Харри выиграл приз лучшему игроку ноября и закрепился в «МЮ», так что, о каком переходе может идти речь? Ниже девятки коэффициента и нет. Все другие варианты еще выше – 11.00 в «Астон Виллу», 13.00 – в клуб во Франции, Германии, Испании, Италии или Саудовской Аравии. Есть даже коэффициент 67.00 – если он перейдет в «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Аарон Рэмсдейл: переход в «Челси» за 4.00

Букмекеры подсчитывают варианты с трансфером в один из сразу 13 клубов АПЛ. Рэмсдейл потерял место в основе «Арсенала», сыграв с сентября только в одном матче лиги. Помимо «Челси» есть опции с уходом в «Ньюкасл» (4.00), «Вулверхэмптон» (11.00), «Ноттингем Форест» (13.00) и даже «МЮ» (21.00).

1.50 – если голкипер останется в «Арсенале».

Кэлвин Филлипс: трансфер в «Ньюкасл» за 2.00

За полтора сезона у парня всего 16 матчей за «Ман Сити» в АПЛ – в суперклубе явно не заладилось. «Сити» готов его отпустить и сам Филлипс хочет уйти, так что переход наверняка будет. Вопрос – куда. Помимо «Ньюкасла» есть еще «Ювентус» за 2.20.

В числе остальных потенциальных мест для трансфера числятся «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Арсенал» и другие клубы АПЛ, но коэффициенты стартуют от 21.00 и выше.

Коротко о других футболистах:

● Джейдон Санчо, скорее, останется в «МЮ» (2.30), а если нет, то наиболее вероятные варианты – «Боруссия» Дортмунд (3.00), вообще какой-либо клуб из Германии (3.50) или команда из Италии (4.00). Перелет к саудовцам – 5.00.

● Доминик Соланке понабил восемь мячей в восьми последних матчах, но зимой едва ли куда-то уйдет – 9.00 на переход в «Арсенал».

● Принимаются ставки и на переход Дугласа Луиса, например, в «Арсенал» или «Ливерпуль» за 7.00, но он останется в «Астон Вилле» (1.05).

● То же можно сказать про Педру Нету из «Вулверхэмптона». Есть интерес «Ливерпуля» (6.00) и «Арсенала» (7.00), но португалец наверняка не сменит клуб (1.05).

● Рассматривается и трансфер Рафиньи из «Барселоны», но как не слишком реальный (за 8.00 в «Тоттенхэм»).

● Зато слухи об уходе Конора Галлахера из «Челси» в «Тоттенхэм» становятся все более реальными – 2.00.

Посмотрим, какие трансферы из всего этого списка в итоге произойдут зимой 2024 года.

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Фото: Wang Tiancong/XinHua, DAISUKE Nakashima/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press

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