Моргенштерн* выпустил клип-рекламу 1xBet. Его контракт с букмекером оценивают в 493 млн рублей
Рэпер Алишер Моргенштерн* выпустил клип, в котором прорекламировал букмекерскую компанию 1xBet.
Музыкант опубликовал на своем ютуб-канале видеоклип под названием «День X» с рекламой букмекера, деятельность которого запрещена в России. «Всех с Новым годом! Продавайтесь красиво», – подписал видео рэпер.
Фото: скриншот из клипа Моргенштерна*.
По данным «РБ Бизнес», Моргенштерн* заключил амбассадорский контракт с 1xBet на один год. Стоимость соглашения составляет 5,5 млн долларов – 493 млн рублей по текущему курсу.
Контракт Моргенштерна с 1xBet превышает по стоимости соглашения большинства российских клубов с букмекерами. Только у «Спартака» и «Динамо» контракты больше – по 1 млрд рублей.
* – признан в России иностранным агентом.
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