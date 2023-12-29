Гендиректор «Тенниси»: «Букмекеры добросовестно выполняют свою работу – со стороны государства недовольства быть не может»

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Гендиректор и совладелец БК «Тенниси» Руслан Сулейманов рассказал о задачах государства в работе с букмекерами.

«Первой задачей был жесткий контроль — платежей, клиентской базы, всех цифр.

Не могу сказать, что мы против подобного контроля. Тем более все это решили качественно и грамотно с помощью больших крупных компаний. И сейчас механизм отлажен и хорошо работает», — заявил Сулейманов.

Совладелец «Тенниси» считает второй задачей государства сбор налогов и целевых отчислений на спорт.

«Здесь тоже все прекрасно работает, цифры растут. Так что я считаю, что со стороны государства никакого недовольства быть не может — букмекеры добросовестно выполняют свою работу», — сказал Сулейманов.

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