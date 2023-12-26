Игра на тотал меньше в Саудовской Аравии, форы «Монцы» и «Дженоа» в сегодняшней «Ставке дня»

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Фирмино, Кессиэ и Сен-Максимен играют от обороны

«Аль-Ахли» и «Аль-Халидж» образцово играют от обороны в последнее время – пять сухих от «Ахли» и два от «Халиджа» подряд. Не больше трех голов забивалось в шести из восьми последних домашних матчей «Аль-Ахли» в Про-Лиге и в 15 из 20 последних выездных матчей «Аль-Халиджа». На тотал меньше 3,5 голов – 1.65.

«Наполи» бьется за честь

Неаполитанцы – безоговорочные фавориты встречи, хотя отставание от лидера Серии А – 17 очков и четыре из семи проигрышей в последних турах. Плюс потеряли Политано и Осимхена. Гости из «Монцы» тоже не в лучшем виде, хотя и проиграли те же шесть раз, что и «Наполи». А с разницей больше чем в один гол клуб из Монцы и вовсе уступил лишь трижды в текущем сезоне Серии А.

«Монца» с форой (+1,5) за коэффицент 1.52.

«Интеру» не будет легко

«Интер» ждет не самый легкий поединок с «Дженоа», к тому же у гостей не самый оптимальный состав (Лаутаро не сыграет). Даже если миланцам и удастся увезти победу из Генуи, она вряд ли будет крупной. Не больше двух голов забивалось в 9 из 12 последних личных встреч на поле Дженоа в Серии А, сегодня на ТМ – 1.65.

Фото: Gettyimages/Yasser Bakhsh