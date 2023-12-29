Коэффициент на чемпионство «Арсенала» взлетел с 3.00 до 5.50 после поражения от «Вест Хэма». «Ман Сити» укрепился фаворитом АПЛ

Букмекеры обновили котировки на итоги АПЛ после матчей 19-го тура.

Шансы «Арсенала» на чемпионство после поражения от «Вест Хэма» (0:2) значительно снизились. В начале недели на победу лондонцев в АПЛ давали коэффициент 3.00, сейчас – 5.50.

«Ман Сити» укрепился в качестве фаворита лиги – котировки на чемпионство упали с 2.25 до 1.90.

На победу «Ливерпуля» в лиге можно поставить за 3.80. Шансы остальных клубов оцениваются выше 20.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Соседи по общежитию поставили на гол друга «Аяксу» по 15 евро – это он устроил сенсацию за любительский клуб! Выиграли 11 тысяч