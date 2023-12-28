Роналду нужно забить 16 мячей в 16 турах, чтобы побить рекорд саудовской лиги по голам за сезон. Букмекеры считают, что у Криштиану не получится

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Абдерразак Амдалла Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Криштиану Роналду лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.

38-летний португалец забил 19 мячей в 17 играх. Форвард «Аль-Насра» идет на рекорд саудовский лиги по голам за сезон – 34 гола Абдерразака Амдаллы в сезоне-2018/19.

До конца сезона осталось 16 туров – рекорд падет, если Криштиану забьет 16 мячей.

Букмекеры считают, что Роналду не сможет побить достижение Хамдалле. На 35+ голов португальца в лиге дают коэффициент 1.95, на 34 и меньше – 1.75.

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Роналду закончит год лучшим бомбардиром мира, у нас на это пять причин. Первая – за коэффициент 3.20

4 комментария
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Если Роналду в курсе рекорда, тогда плохо они знают Роналду.
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не фанат Роналду, но вполне верю, что ему это по силам.
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Ответ Twisted Fate
Если Роналду в курсе рекорда, тогда плохо они знают Роналду.
согласен, причем без шуток, это похвальное стремление для спортсмена быть лучше другого. этого у него не отнять.
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