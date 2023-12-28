Роналду нужно забить 16 мячей в 16 турах, чтобы побить рекорд саудовской лиги по голам за сезон. Букмекеры считают, что у Криштиану не получится
Криштиану Роналду лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии.
38-летний португалец забил 19 мячей в 17 играх. Форвард «Аль-Насра» идет на рекорд саудовский лиги по голам за сезон – 34 гола Абдерразака Амдаллы в сезоне-2018/19.
До конца сезона осталось 16 туров – рекорд падет, если Криштиану забьет 16 мячей.
Букмекеры считают, что Роналду не сможет побить достижение Хамдалле. На 35+ голов португальца в лиге дают коэффициент 1.95, на 34 и меньше – 1.75.
Роналду закончит год лучшим бомбардиром мира, у нас на это пять причин. Первая – за коэффициент 3.20