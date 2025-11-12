Сборная России упустила победу над Перу (1:1), пропустив на 82-й от Валеры. На камбэк перуанцев давали 12.00

Сборная Перу спаслась от поражения в товарищеском матче против сборной России (1:1).

Александр Головин открыл счет на 18-й минуте с передачи Алексея Миранчука после ошибки вратаря Педро Гальесе. Алекс Валера дальним ударом на 82-й минуте сравнял счет.

Команда Валерия Карпина котировалась явным фаворитом встречи за 1.50. В лайве на победу россиян давали коэффициент 1.03, на ничью – 12.00.

Перуанцы прервали трехматчевую победную серию сборной России.