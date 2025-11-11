Россиянин проиграл 3 млн рублей, поставив на победу «Краснодара» над «Балтикой»

Клиент «Фонбет» проиграл крупную сумму на матче «Балтика» – «Краснодар».

Беттор поставил 3 миллиона рублей в прематче на победу команды Мурада Мусаева в матче 15-го тура Мир РПЛ. «Краснодар» котировался фаворитом за 2.35.

Ставка не сыграла – команды сыграли вничью (1:1) в Калининграде. Уже на 3-й минуте счет открыл капитан «быков» Эдуард Сперцян, на 5-й отличился форвард хозяев Брайан Хиль.