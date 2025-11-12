Максимум 7 удалений было в 9 последних встречах «Спартака» и «Локомотива» в КХЛ. 1.73 – продление тренда

«Спартак» примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.

В 9 последних личных встречах команд было не больше 7 удалений. Букмекеры дают коэффициент 1.73 на то, что в сегодняшней игре будет максимум семь малых штрафов.

Фаворитом встречи за 1.60 котируются ярославцы. На победу «Спартака» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.35.

Матч состоится 12 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.