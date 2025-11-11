Фриц за год выиграл 5 из 9 матчей против соперников из топ-5 мирового рейтинга. 4.80 – обыграет Алькараса

Тэйлор Фриц и Карлос Алькарас встретятся на Итоговом турнире в Турине.

Американец выиграл 5 из 9 матчей против теннисистов из топ-5 мирового рейтинга с ноября прошлого года, в том числе против Алькараса в сентябре на выставочном Кубке Лэйвера – 6:3, 6:2.

Букмекеры считают испанца подавляющим фаворитом встречи за 1.20. На победу 6-й ракетки мира дают коэффициент 4.80.

Матч пройдет 11 ноября и начнется в 16:00 мск.