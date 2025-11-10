Чемпионство «Зенита» в два раза вероятнее титула «Краснодара» по версии букмекеров. Команда Семака отстает на 3 очка
«Зенит» котируется главным фаворитом РПЛ у букмекеров.
После 15 туров в таблице Мир РПЛ с 33 очками лидирует «Краснодар». Столько же баллов у ЦСКА, уступающего «быкам» по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают «Зенит» и «Локомотив» (по 30 очков), замыкает пятерку «Балтика» (28), «Спартак» – шестой (25).
Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом чемпионской гонки за 2.25. «Краснодар» – второй за 4.50, на чемпионство ЦСКА дают коэффициент 4.75.
«Локомотив» котируется четвертым с коэффициентом 8.00 на титул, на первое место «Спартака» дают 15.00.
Победитель РПЛ в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.25
2. «Краснодар» – 4.50
3. ЦСКА – 4.75
4. «Локомотив» – 8.00
5. «Спартак» – 15.00
6. «Балтика» – 75.00
7. «Динамо» – 100.00
8. «Рубин» – 500.00
9-10. «Ростов» – 1000.00
9-10. «Ахмат» – 1000.00
Остальные – от 5000.00