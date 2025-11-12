  • Спортс
  Сборная Перу проиграла 9 из 10 последних матчей на выезде. 1.55 – уступят России в Санкт-Петербурге
3

Сборная Перу проиграла 9 из 10 последних матчей на выезде. 1.55 – уступят России в Санкт-Петербурге

Россия встретится с Перу в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

Перуанская сборная проиграла 9 из 10 последних встреч на выезде во всех турнирах. За последние два года южноамериканцы не уступили в гостях лишь однажды – в матче против Колумбии (0:0) в июне этого года.

Букмекеры считают Россию явным фаворитом встречи за 1.55. На победу гостей дают коэффициент 6.50, на ничью – 4.40.

Матч состоится 12 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

