Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе сборной России над Перу

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Перу. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 мск.

Сборная России выиграла шесть из восьми матчей в этом году и дважды сыграла вничью. В пяти победных матчах команда Валерия Карпина одолела соперников с разницей в два мяча и более. В октябре россияне уже принимали гостей из Южной Америки – встреча со сборной Боливии завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Сборная Перу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, заняв лишь девятое место в латиноамериканском отборе при десяти участниках. Перуанцы не побеждают шесть матчей подряд – четыре поражения и две ничьи. Только в одной из этих игр «инки» смогли забить.

Аналитики БЕТСИТИ считают сборную России фаворитом предстоящего матча. На победу команды Карпина предлагают кэф 1.68, на гостей дают 5.20, ничья идет за 4.00. Победу России с разницей в два мяча и более можно взять за 2.80.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.96, на два гола и менее дают 1.84. На обмен мячами предлагают 1.90, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.83.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России. 88% от всех ставок на исход пришлось на хозяев, на Перу отдано 4%, на ничью – 8%.

