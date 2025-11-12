Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе сборной России над Перу

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Перу. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 мск.

Сборная России выиграла шесть из восьми матчей в этом году и дважды сыграла вничью. В пяти победных матчах команда Валерия Карпина одолела соперников с разницей в два мяча и более. В октябре россияне уже принимали гостей из Южной Америки – встреча со сборной Боливии завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Сборная Перу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, заняв лишь девятое место в латиноамериканском отборе при десяти участниках. Перуанцы не побеждают шесть матчей подряд – четыре поражения и две ничьи. Только в одной из этих игр «инки» смогли забить.

Аналитики БЕТСИТИ считают сборную России фаворитом предстоящего матча. На победу команды Карпина предлагают кэф 1.68 , на гостей дают 5.20 , ничья идет за 4.00 . Победу России с разницей в два мяча и более можно взять за 2.80 .

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.96 , на два гола и менее дают 1.84 . На обмен мячами предлагают 1.90 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.83 .

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России. 88% от всех ставок на исход пришлось на хозяев, на Перу отдано 4%, на ничью – 8%.