Россия – явный фаворит матча с Перу. Победа команды Карпина обвалилась с 1.87 до 1.60

Сборная России примет Перу в товарищеском матча в Санкт-Петербурге.

У перуанцев одна победа в 2025-м – над Боливией (3:1) в южноамериканском отборе к ЧМ-2026, где они заняли 9-е место из 10. Команда Валерия Карпина выиграла 12 из 14 последних матчей, последнее поражение – от сборной Египта в сентябре 2023 года.

Букмекеры считают россиян явными фаворитами встречи. Коэффициент на победу России обвалился с 1.87 до 1.60 с момента открытия линии. На ничью можно поставить за 4.10, на победу гостей – 6.20.

Матч состоится 12 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.