«Ливерпуль» в 2025-м проиграл больше матчей, чем «МЮ» – 17 против 16
«Ливерпуль» проиграл 17 матчей во всех турнирах в 2025 году.
Для сравнения, «Манчестер Юнайтед» в 2025-м потерпел 16 поражений. Напомним, команда Рубена Аморима оказалась сильнее в последней личной встрече – 2:1 в 8-м туре АПЛ на «Энфилде».
«Ливерпуль» идет на 8-м месте в таблице чемпионата с 18 баллами. «МЮ» располагается на одну строчку выше, опережая «мерсисайдцев» по дополнительным показателям.
Букмекеры считают, что «Ливерпуль» закончит сезон выше «МЮ» в таблице АПЛ – на это дают коэффициент 1.30. Обратная ставка сыграет за 3.30.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости