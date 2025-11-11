5

«Ливерпуль» в 2025-м проиграл больше матчей, чем «МЮ» – 17 против 16

«Ливерпуль» проиграл 17 матчей во всех турнирах в 2025 году.

Для сравнения, «Манчестер Юнайтед» в 2025-м потерпел 16 поражений. Напомним, команда Рубена Аморима оказалась сильнее в последней личной встрече – 2:1 в 8-м туре АПЛ на «Энфилде».

«Ливерпуль» идет на 8-м месте в таблице чемпионата с 18 баллами. «МЮ» располагается на одну строчку выше, опережая «мерсисайдцев» по дополнительным показателям.

Букмекеры считают, что «Ливерпуль» закончит сезон выше «МЮ» в таблице АПЛ – на это дают коэффициент 1.30. Обратная ставка сыграет за 3.30.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
