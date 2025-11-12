Новым главным тренером «Спартака» будет иностранец, уверены букмекеры

Иностранец с большой долей вероятности станет новым тренером «Спартака».

11 ноября московский клуб сообщил об отставке главного тренера команды Деяна Станковича.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.30 (77%) на то, что «Спартак» выиграет матч в весенней части РПЛ по руководством иностранного тренера. 3.20 – сделает это при российском тренере.

Легально в России можно поставить лишь на исход события, который наступит в результате спортивного соревнования. Ставки непосредственно на факт назначения тренера или переход футболиста не принимаются.