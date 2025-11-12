Россиянин проиграл 10 млн рублей, поставив на победу сборной России над Перу

Клиент букмекерской компании PARI проиграл крупную сумму на матче Россия – Перу.

Беттор поставил 10 миллионов рублей на победу команды Валерия Карпина по коэффициенту 1.60.

Выигрыш россиянина мог составить 16 миллионов рублей, но сборная России упустила победу, пропустив на 82-й минуте от Алекса Валеры. Матч завершился со счетом 1:1 – россиянин проиграл 10 миллионов рублей.