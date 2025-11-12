Дёмин провел самый результативный матч в НБА – 16 очков с «Торонто». Букмекеры дают 50% на 20+ баллов россиянина в любой игре до конца года

Егор Дёмин набрал 16 очков, 4 подбора и 5 передач в игре против «Торонто».

Матч стал самым результативным в карьере россиянина в НБА. Букмекеры дают коэффициент 2.00 (вероятность – 50%) на то, что Дёмин наберет минимум 20 очков за игру до конца года.

Перед стартом сезона БК «Тенниси» давала коэффициент 7.80 на то, что разыгрывающий «Бруклина» хотя бы раз наберет 20+ очков за один матч НБА в 2025-м.