Дёмин провел самый результативный матч в НБА – 16 очков с «Торонто». Букмекеры дают 50% на 20+ баллов россиянина в любой игре до конца года
Егор Дёмин набрал 16 очков, 4 подбора и 5 передач в игре против «Торонто».
Матч стал самым результативным в карьере россиянина в НБА. Букмекеры дают коэффициент 2.00 (вероятность – 50%) на то, что Дёмин наберет минимум 20 очков за игру до конца года.
Перед стартом сезона БК «Тенниси» давала коэффициент 7.80 на то, что разыгрывающий «Бруклина» хотя бы раз наберет 20+ очков за один матч НБА в 2025-м.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
