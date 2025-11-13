  • Спортс
Испанские теннисисты 12 лет подряд не выходят в финал Итогового турнира. 3.00 – Алькараса не будет в финале

Карлос Алькарас встретится с Лоренцо Музетти на Итоговом турнире в Турине.

Для выхода из группы испанскому теннисисту достаточно выиграть один сет. На это дают коэффициент 1.05, на итоговую победу Алькараса – 1.15.

Испанцы не выигрывали Итоговый турнир с 1998 года, когда титул забрал Алекс Корретха. Также представители Испании 12 лет подряд не выходят в финал турнира.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 3.00 на то, что Алькарас не выйдет финал в Турине.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
