700 000 фрибетов от BetBoom за ставки на Сборную

Сборная России по футболу идет на рекорд своей беспроигрышной серией. Впереди команды Перу и Чили. Санкт-Петербург и Сочи примут латиноамериканские команды уже 12 и 15 ноября. Сможет ли Валерий Карпин и его команда победить еще две сборные? Смотрите матчи Сборной вместе с BetBoom и забирайте фрибеты в новой акции «Дубль за сборную».

Для участия в акции необходимо нажать «Принять участие» на ее странице и сделать ставку от 1 000 рублей с коэффициентом от 1.3 на матчи сборной России против Перу и Чили.

Розыгрыш будет проходить среди всех, кто выполнил условия акции. После каждого матча BetBoom случайным образом определит по 100 счастливчиков, которые получат по 3 500 фрибетов.

