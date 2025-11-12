Батраков – самый вероятный автор гола в матче Россия – Перу. У хавбека «Локомотива» 3 мяча в 8 играх за сборную
Сборная России проведет товарищеский матч против Перу.
Алексей Батраков – самый вероятный автор гола в сегодняшней встрече по мнению букмекеров за 2.26. Полузащитник «Локомотива» забил 3 мяча в 8 матчах за сборную.
Высокие шансы на гол также есть у Ивана Сергеева, Максима Глушенкова (оба – по 2.60), Александра Головина (3.40) и Алексея Миранчука (3.50).
Игра состоится 12 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости