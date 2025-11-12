  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Батраков – самый вероятный автор гола в матче Россия – Перу. У хавбека «Локомотива» 3 мяча в 8 играх за сборную
2

Батраков – самый вероятный автор гола в матче Россия – Перу. У хавбека «Локомотива» 3 мяча в 8 играх за сборную

Сборная России проведет товарищеский матч против Перу.

Алексей Батраков – самый вероятный автор гола в сегодняшней встрече по мнению букмекеров за 2.26. Полузащитник «Локомотива» забил 3 мяча в 8 матчах за сборную.

Высокие шансы на гол также есть у Ивана Сергеева, Максима Глушенкова (оба – по 2.60), Александра Головина (3.40) и Алексея Миранчука (3.50).

Игра состоится 12 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЛокомотив
logoАлексей Миранчук
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoМонако
logoИван Сергеев
Ставки на футбол
logoДинамо Москва
logoАлександр Головин
товарищеские матчи (сборные)
Ставки на спорт
logoАлексей Батраков
logoАтланта Юнайтед
Ставки на сегодня
logoСборная Перу по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Максимум 7 удалений было в 9 последних встречах «Спартака» и «Локомотива» в КХЛ. 1.73 – продление тренда
сегодня, 11:37
Сборная Перу проиграла 9 из 10 последних матчей на выезде. 1.55 – уступят России в Санкт-Петербурге
сегодня, 11:00
Россиянин поставил 10 млн рублей на победу сборной России в товарищеском матче с Перу
сегодня, 09:56
Дёмин провел самый результативный матч в НБА – 16 очков с «Торонто». Букмекеры дают 50% на 20+ баллов россиянина в любой игре до конца года
сегодня, 08:37
Россия – явный фаворит матча с Перу. Победа команды Карпина обвалилась с 1.87 до 1.60
сегодня, 08:05
«Спартак» уволил Станковича. Букмекеры считают, что клуб не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ
сегодня, 07:39
2.72 – Стефен Карри реализует 5000 трехочковых за карьеру в НБА. Сейчас у него 4093
вчера, 14:14
«Ливерпуль» в 2025-м проиграл больше матчей, чем «МЮ» – 17 против 16
вчера, 10:33
Россиянин проиграл 3 млн рублей, поставив на победу «Краснодара» над «Балтикой»
вчера, 08:41
Чемпионство «Зенита» в два раза вероятнее титула «Краснодара» по версии букмекеров. Команда Семака отстает на 3 очка
10 ноября, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе сборной России над Перу
сегодня, 09:50Промо
Фриц за год выиграл 5 из 9 матчей против соперников из топ-5 мирового рейтинга. 4.80 – обыграет Алькараса
вчера, 12:02
«Трактор» забросил 5 шайб в меньшинстве в 25 матчах – больше всех в КХЛ. 6.40 – в игре с «Амуром» будет такой гол
вчера, 08:59
СКА проиграл «Авангарду» в 7 из 8 последних матчей. 4.20 – неудачный тренд прервется в Омске
10 ноября, 13:26
«Факел» нанес 4+ удара в створ во всех 8 домашних матчах в сезоне Первой лиги. 1.56 – продление тренда
10 ноября, 12:02
БЕТСИТИ разыгрывает пять поездок в Дубай на двоих на чемпионский бой Гассиев – Пулев
10 ноября, 09:26Промо
«ПСЖ» стабильно теряет очки в Лиге 1, прибегая к мощной ротации, но все равно выше всех». Денисов о матче «Лион» – «ПСЖ»
9 ноября, 18:10
«У миланцев есть проблемы с хорошо запертыми соперниками, а «Лацио» как раз такой». Клещенок о топ-матче 11-го тура Серии А
9 ноября, 15:50
«Несмотря на историческую результативность двух команд, думаю, голов в этом матче почти не будет». Чернявский о матче «Балтика» – «Краснодар»
9 ноября, 14:45
«Форма «Сити» вселяет больше оптимизма – собирают очки в матчах с разным сценарием, тогда как «Ливерпуль» очень зависим от манеры соперника». Палагин сделал прогноз на матч
9 ноября, 14:25