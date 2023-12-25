Поттер – букмекерский фаворит на смену тен Хагу в «МЮ». Зидан – 2-й, Лопетеги – 3-й

Грэм Поттер стал фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.

Назначение экс-тренера «Челси» вместо Эрика тен Хага оценивается коэффициентом 3.00. Он сместил с первого места Зинедина Зидана, чье появление в «МЮ» идет за 5.00.

Топ-5 фаворитов на смену тен Хагу в «Юнайтед» по версии британских букмекеров:

1. Грэм Поттер – 3.00

2. Зинедин Зидан – 5.00

3. Хулен Лопетеги – 7.00

4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00

5-6. Майкл Кэррик («Мидлсбро») – 13.00

5-6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 13.00

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