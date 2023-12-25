Поттер – букмекерский фаворит на смену тен Хагу в «МЮ». Зидан – 2-й, Лопетеги – 3-й
Грэм Поттер стал фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.
Назначение экс-тренера «Челси» вместо Эрика тен Хага оценивается коэффициентом 3.00. Он сместил с первого места Зинедина Зидана, чье появление в «МЮ» идет за 5.00.
Топ-5 фаворитов на смену тен Хагу в «Юнайтед» по версии британских букмекеров:
1. Грэм Поттер – 3.00
2. Зинедин Зидан – 5.00
3. Хулен Лопетеги – 7.00
4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00
5-6. Майкл Кэррик («Мидлсбро») – 13.00
5-6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 13.00
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Лишь в душ не ходите, иначе - беда!
- Лопетеги кажется сомнительным
- Кэррик пока что никак себя не показал как тренер, рановато еще
Может быть Флик? Нагелльсманн тоже мог бы быть интересным вариантом, но его уже гонят из сборной?
Де Дзерби 50 на 50, как и Поттер. Явно тренеры не без способностей и у них есть свои плюсы, но потянут ли МЮ? Хотя в данной ситуации не угадаешь, может прийти авторитетный тренер, который много чего выиграл и обо#####ся, а может прийти ноунейм и у него получится.
Рубен Аморим из Спортинга мог бы быть вариантом. Тиаго Мотта из Болоньи. Ранее упоминали Маккенну из Ипсвича. В Ницце довольно успешно работает Франческо Фариолли, и уж Рэтклифф его отлично знает, это же его команда.