Поттер – букмекерский фаворит на смену тен Хагу в «МЮ». Зидан – 2-й, Лопетеги – 3-й

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Грэм Поттер стал фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.

Назначение экс-тренера «Челси» вместо Эрика тен Хага оценивается коэффициентом 3.00. Он сместил с первого места Зинедина Зидана, чье появление в «МЮ» идет за 5.00.

Топ-5 фаворитов на смену тен Хагу в «Юнайтед» по версии британских букмекеров:

1. Грэм Поттер – 3.00

2. Зинедин Зидан – 5.00

3. Хулен Лопетеги – 7.00

4. Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 9.00

5-6. Майкл Кэррик («Мидлсбро») – 13.00

5-6. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии) – 13.00

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36 комментариев
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Зидан это было бы слишком круто для МЮ, он не пойдёт в этот бардак, только в Реал
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Давайте не будем забывать, что нынешний Брайтон это работа Поттера. В Челси ему не удалось, так как попал туда не вовремя. Посмотрите на Почеттино, все то же самое что и было при Поттере. Мне было бы интересно посмотреть на Поттера хотя бы до конца сезона.
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+9
Там дядя с усами свободен всегда!
Лишь в душ не ходите, иначе - беда!
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+5
Ответ Сити 07
Зидан это было бы слишком круто для МЮ, он не пойдёт в этот бардак, только в Реал
И толку туда идти ? Че он вообще тогда все эти 15 лет не там был , если кроме Реала он ничего не рассматривает
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Ответ Ilya Mukhachev
Почему-то Зидан часто фигурирует в списках, но не никого не тренирует.
Он не хочет.
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Ответ Rufatik
Давайте не будем забывать, что нынешний Брайтон это работа Поттера. В Челси ему не удалось, так как попал туда не вовремя. Посмотрите на Почеттино, все то же самое что и было при Поттере. Мне было бы интересно посмотреть на Поттера хотя бы до конца сезона.
Прийти в МЮ сейчас - это типа "вовремя"? )
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Ответ Алекс Мелкумян
Он все равно пока не готов для работы на таком уровне и плюс в Брайтоне очень толковый владелец, а не самодур как в Челси и МЮ. Его также сожрут как и Тен Хага, опыт в Челси это только подтверждает - в таких клубах долго не ждут и в Брайтоне у Поттера пошел хороший результат только на 3-й сезон.
Так в МЮ теперь Рэтклифф будет отвечать за спортивную составляющую, а он явно в теме.
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Ответ Rufatik
Давайте не будем забывать, что нынешний Брайтон это работа Поттера. В Челси ему не удалось, так как попал туда не вовремя. Посмотрите на Почеттино, все то же самое что и было при Поттере. Мне было бы интересно посмотреть на Поттера хотя бы до конца сезона.
Он все равно пока не готов для работы на таком уровне и плюс в Брайтоне очень толковый владелец, а не самодур как в Челси и МЮ. Его также сожрут как и Тен Хага, опыт в Челси это только подтверждает - в таких клубах долго не ждут и в Брайтоне у Поттера пошел хороший результат только на 3-й сезон.
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Ответ Rufatik
Давайте не будем забывать, что нынешний Брайтон это работа Поттера. В Челси ему не удалось, так как попал туда не вовремя. Посмотрите на Почеттино, все то же самое что и было при Поттере. Мне было бы интересно посмотреть на Поттера хотя бы до конца сезона.
Так Почетино физрук, придет нормальный тренер и заиграют
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Ответ QWertY
А на больше и не надо, сезон-два достаточно, чтобы Конте поставил команду на рельсы, а дальше она сама поедет. Так было с Юве и Интером
Ну в теории согласен. Конте явно авторитетный и опытный тренер, который за короткий срок может преобразить команду. Я просто не уверен, что Рэтклифф пойдет по такому маршруту.
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Ответ Altered Carbon
Конте очень сомнительный, имхо. Мне кажется он просто не сработается с Рэтклиффом. Один хочет поменять структуру клуба, нанять нормальных директоров. Конте же наоборот хочет руководить не только на поле, но и всеми трансферами. Накупят ему игроков на 100500 млн, команда заиграет на 1-2 года (не факт, что что-то выиграет), а потом разосрется с руководством и уйдет. Так уже было и не один раз, в том числе в АПЛ.
А на больше и не надо, сезон-два достаточно, чтобы Конте поставил команду на рельсы, а дальше она сама поедет. Так было с Юве и Интером
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Ответ QWertY
Поттер, Каррик и Лопетеги дно, Нагельсманн и Де Дзерби шило на мыло. Лучший вариант из свободных -Конте Зидуна даже рассматривать смех
Конте очень сомнительный, имхо. Мне кажется он просто не сработается с Рэтклиффом. Один хочет поменять структуру клуба, нанять нормальных директоров. Конте же наоборот хочет руководить не только на поле, но и всеми трансферами. Накупят ему игроков на 100500 млн, команда заиграет на 1-2 года (не факт, что что-то выиграет), а потом разосрется с руководством и уйдет. Так уже было и не один раз, в том числе в АПЛ.
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Ответ Supreme Allah
И толку туда идти ? Че он вообще тогда все эти 15 лет не там был , если кроме Реала он ничего не рассматривает
все ждёт не дождется пока Дешам место в сборной Франции освободит
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Ответ Zidan GOAT
Это уже по шаблону у хейтеров Человек, который разорвал всю Европу 3 раза подряд почему то не годится в АПЛ) анекдот
Как раз нет, Зидана я очень уважаю, поэтому и не хочу, чтобы он приезжал позориться в Манчестер)))
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Ответ Vovker
С чего бы Зидан не годился для АПЛ)
Вы, очевидно, не понимаете условий захода Зидана в Реал и условий потенциального захода Зидана в Манчестер Юнайтед, если спрашиваете)))
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Ответ Zidan GOAT
Это уже по шаблону у хейтеров Человек, который разорвал всю Европу 3 раза подряд почему то не годится в АПЛ) анекдот
Чакыр, Клаттенберг, Кашшаи, Куйперс, Рокки не работают в АПЛ. Есть только Оливер, но он в одиночку Зидана не вытянет.
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Кринж
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Мне кажется, что один из тренеров всё-таки возглавит мю
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Graham Potter Red Army!
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Зидан - отличный вариант. Но он сам не пойдёт. А Поттер пойдёт
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- В Зидана в МЮ не верю

- Лопетеги кажется сомнительным

- Кэррик пока что никак себя не показал как тренер, рановато еще

Может быть Флик? Нагелльсманн тоже мог бы быть интересным вариантом, но его уже гонят из сборной?

Де Дзерби 50 на 50, как и Поттер. Явно тренеры не без способностей и у них есть свои плюсы, но потянут ли МЮ? Хотя в данной ситуации не угадаешь, может прийти авторитетный тренер, который много чего выиграл и обо#####ся, а может прийти ноунейм и у него получится.

Рубен Аморим из Спортинга мог бы быть вариантом. Тиаго Мотта из Болоньи. Ранее упоминали Маккенну из Ипсвича. В Ницце довольно успешно работает Франческо Фариолли, и уж Рэтклифф его отлично знает, это же его команда.
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Почему-то Зидан часто фигурирует в списках, но не никого не тренирует.
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Какие максимально разные кандидатуры. Системный Поттер, Зидан, непонятный Лопетеги, молодой Кэррик, у которого второй сезон в Шипе уже складывается так себе и Нагельсманн, только подписавший контракт со сборной.
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только им нужен Гарри Поттер
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нужен Гари Нэвилл
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