«МЮ» проиграл 13 матчей с начала сезона до Рождества впервые за 93 года

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» 0:2.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» проиграл 13 матчей до Рождества когда сэр Алекс Фергюсон не родился на свет – в 1930 году. Кроме того, «Юнайтед» не забивает в 4 матчах подряд – такое произошло впервые за 30 лет (с 1993-го).

В этом году у «МЮ» еще две игры, плохой новый год для клуба выглядит так:

Поражение от «Астон Виллы» дома – 2.65 / «МЮ» не забьет – 4.50.

Поражение от «Ноттингем» на выезде – 3.10 / «МЮ» не забьет – 4.20.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Вспоминаем покер Аршавина на «Энфилде»: «Ливерпуль» почти не пропускал во вторых таймах, а букмекеры не ждали верх