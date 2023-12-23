«МЮ» проиграл 13 матчей с начала сезона до Рождества впервые за 93 года

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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» 0:2.

Последний раз «Манчестер Юнайтед» проиграл 13 матчей до Рождества когда сэр Алекс Фергюсон не родился на свет – в 1930 году. Кроме того, «Юнайтед» не забивает в 4 матчах подряд – такое произошло впервые за 30 лет (с 1993-го). 

В этом году у «МЮ» еще две игры, плохой новый год для клуба выглядит так: 

Поражение от «Астон Виллы» дома – 2.65 / «МЮ» не забьет – 4.50.
Поражение от «Ноттингем» на выезде – 3.10 / «МЮ» не забьет – 4.20.

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11 комментариев
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Сульшер, складывай удочки, бери билеты
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А сколько ещё было отскоков, дно этот лысый...
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Да все уже поняли как Тен Хаг поздравил фанатов МЮ с рождественскими праздниками.
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Ну рекорд за рекордом.
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Тен Хага гнать тряпками из клуба. При всех проблемах со стадионом (как это его вообще оправдывает?) и управлением клубом, он совершенно не может поставить команде даже подобие игры, плюс несёт совершенно бессвязную ересь на прессухах. До свидания, скучать не будем.
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Следующий матч с сумасшедшей Астон Виллой, думаю нам всем нужно обнажить головы и помолчать...
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Ответ Zero Cool
При Сульшере, я смотрел каждый матч, и я ждал этих матчей. Сульшер, подарил очень много положительных эмоций - как тренер, не только как игрок. Да, с Магой и Роналду - он промахнулся, но в команде был дух победителей. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Если бы я кому-то и дал больше времени, то только Сульшеру.
Сульшер подарил эмоции в начале. А дальше - все то же, что при остальных тренерах.
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Ответ Роман
Да все уже поняли как Тен Хаг поздравил фанатов МЮ с рождественскими праздниками.
На самом деле это был праздник евгейского обрезания - обрезания очков в таблице у мюмю
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