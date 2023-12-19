Вспоминаем покер Аршавина на «Энфилде»: тогда «Ливерпуль» почти не пропускал во вторых таймах, а букмекеры не ждали верх

«Ливерпуль» примет «Арсенал» 23 декабря. У многих в России первая ассоциация с этим матчем – покер Андрея Аршавина, хотя прошло уже почти 15 лет.

Расклады перед тем матчем: «Ливерпуль» – заметный фаворит, матч не ожидался голевым (тем более настолько!)

Это был апрель 2009 года и заключительная часть сезона-2008/09. Тогда «Ливерпуль» шел фаворитом с 1.65 на победу, на «Арсенал» предлагалось поставить за 4.75, ничья предлагалась за 3.50. Непроигрыш «Арсенала» котировался за 2.02.

Касаемо голов: на ТМ2.5 изначально давали линию в 1.70, а на ТБ2.5 – 2.04. Потом значения подравнялись, причем в некоторых БК они шли одинаково по 1.90.

Коэффициент под тотал не менее пяти голов можно было поймать еще в самом начале за 7.50. С одной стороны, слишком рискованно, с другой – в трех матчах «Арсенала» до этого и так забивалось не менее трех голов, а «Ливерпуль» в семи последних играх выступал так – 4:0, 4:1, 5:0, 1:0, 1:3, 4:0 и лигочемпионские 4:4 с «Челси».

Теперь было 4:4 и с «Арсеналом». Голевая ничья, «обе забьют», ТБ аж 7.5 и прочие радости.

Но как это вписывалось в тренды клубов по сезону?

«Ливерпуль» круче всех смотрелся во вторых таймах, но пропустил от Аршавина пятую часть всех голов

«Ливерпуль» не был самой верховой командой сезона-2008/09. Тоталы вообще разделились поровну – матчей и с ТБ2.5, и с ТМ2.5 было по 19. У «Арсенала» примерно та же история – 20 верхов, 18 низов. Самым верховым тогда вообще был «Ньюкасл» (23).

Так что случившиеся 4:4 ни под какой тренд тоталов не подходили – просто команды так и играли: сегодня мог быть верх, завтра – низ и так далее. Притом «Ливерпуль» дома чаще пробивал ТБ2.5 (11 раз), чем нет (8). Практически аналогичные гостевые показатели у «Арсенала» (12 – ТБ, 7 – ТМ).

Напомним, в первом тайме знаменитого матча «Ливерпуль» пропустил от Аршавина – и команды ушли на перерыв при 0:1. А второй тайм «Ливерпуль» выиграл 4:3 – так сложился счет 4:4. При этом «Ливерпуль» в том сезоне в первых таймах играл чуть лучше «Арсенала» (по 15 побед, но проигрывал реже).

А во вторых таймах равных «Ливерпулю» не было вообще – он выиграл 25 из 38 и уступил всего трижды, набил голов гораздо больше, чем другие (49). Если считать таблицу только вторых таймов, то «Ливерпуль» набрал на 13 очков больше, чем ближайший преследователь «Челси». И на 23 больше, чем «Арсенал».

Так что четыре гола «Ливерпуля» во втором тайме удивлять не должны. Поразительно, что пропустили три, а ведь в остальных 37 вторых таймах – лишь 12. То есть всего 15 пропущенных, три из которых – мы же помним, от кого!

Аршавин забил и в следующей игре на «Энфилде»

«Игра мне понравилась, болельщикам наверняка тоже. Но для команды такой счет не очень хорош. Это же не баскетбол. Я не смог забить 90 голов, только 4. Извините. В России я дважды делал хет-трик, но четырех мячей в одной игре у меня еще не было», – слова Аршавина сразу после игры.

Через десять лет он вспоминал: «Выйдя на поле, разминаясь, я подумал: «Мы не проиграем сегодня». Это было единственное, что я испытывал перед игрой. Конечно, перед той игрой я не мог представить, что забью четыре гола. Если смотреть на статистику, это была моя лучшая игра. Но с точки зрения стиля игры у меня были другие матчи, где я был намного лучше».

«В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре в обороне – требовалось что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным!» – так сказал Джейми Каррагер. А вот цитата Йосси Бенаюна, который не дал «Арсеналу» выиграть и сделал счет 4:4: «Мы контролировали ход игры с «Арсеналом», но Аршавин вытворял что-то невероятное. После таких матчей понимаешь, зачем играешь в футбол».

В следующем сезоне АПЛ на «Энфилде» «Ливерпуль» и «Арсенал» встречались в декабре 2009-го. На то, что Аршавин откроет счет, предлагался коэффициент 13.00. Ставка бы не прошла – первым забил Дирк Кюйт. Но наверняка кто-то просто ставил на гол Аршавина в матче. И тогда – не прогадал. После автогола Глена Джонсона победный гол забил именно Аршавин – «Арсенал» выиграл 2:1.

«Ливерпуль» – фаворит и сейчас, ожидаются голы

«Ливерпуль» – небольшой фаворит в предстоящей игре, на его победу можно поставить за 2.49, а на успех «Арсенала» – за 2.99. Ничья – 3.76. Кажется, голам быть – ТБ2.5 снизился до 1.74, а низ уже идет за 2.34.

Предположим, что повторится 4:4. Какие коэффициенты и ставки бы прошли:

● «Обе забьют» за 1.55. Нет, это неинтересно.

● Куда веселее, например, ТБ5.5 за 9.80. Можно, конечно, попробовать найти и ТБ7.5 с еще более безумными цифрами.

● 11.50 на ТБ3.5 «Ливерпуля» и 14.50 на ТБ3.5 «Арсенала» по голам.

● 13.00 – если кому-то из игроков удастся хет-трик.

● Наконец, аж 125.00 – на точный счет 4:4.

Едва ли что-то из крупного сыграет, но интриги и без того хватает. Ждем субботу 23 декабря и начало игры в 20:30 по московскому времени.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; AP Photo/Paul Thomas