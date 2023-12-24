У «Челси» 2 победы в 6 последних матчах. Сегодня играют с неудобным «Вулверхэмптоном»

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«Вулверхэмптон» и «Челси» встретятся в 18-м туре чемпионата Англии.

Лондонский клуб одержал лишь две победы в 6 последних матчах во всех турнирах. У «волков» такой же показатель на этом отрезке.

«Челси» лишь раз за последние 3,5 года обыграл «Вулверхэмптон» – это случилось в октябре 2022-го. Сегодня лондонцы идут фаворитами у букмекеров за 2.00.

Поставить на победу хозяев можно за 3.90. Коэффициент на ничью – 3.80.

Игра пройдет 24 декабря и начнется в 16:00 по московскому времени. 

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как ставили на Суперлигу в те дни, пока она не развалилась: 4.00 за запуск до 2023-го, 6.00 – на исключение англичан из АПЛ

2 комментария
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