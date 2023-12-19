Беллингем – фаворит на «Золотой мяч»-2024 у букмекеров перед рождественской паузой. Месси – 5-й, Роналду – 7-й
Букмекеры обновили котировки на итоги «Золотого мяча» в 2024 году перед рождественской паузой в топ-лигах.
Главным претендентом на приз остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (4.40). Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считается его главным конкурентом за 5.90.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.40;
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.90;
3. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 6.50;
4. Харри Кейн («Бавария») – 6.55;
5. Лионель Месси («Интер Майами») – 10.80;
6. Родриго («Реал») – 24.90;
7-9. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 31.00;
7-9. Кевин де Брюйне («Ман Сити) – 31.00;
7-9. Винисиус («Реал») – 31.00;
10. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 32.00.
Жребий плей-офф ЛЧ: легкий выход «Реала» и «Барсы», сомнения в «Сосьедаде» Захаряна, 11.50 – на вылет «Ман Сити»
Отлично, что ты так решил, ))) правда, на твое мнение большинству фиолетово, кроме фанов Роналду, у них ты поддержку найдешь.)
Включение его в рейтинг, как и Чемпиона Мира Месси для кликов, внимания.
Кому интересно читать на каком месте Холанд или Белленгем, а вот если туда запихнуть Месси и Роналду внимание всего мира обеспечено.
Обычный маркетинг.
Один вон вчера на полном серьезе объяснил почему выход Коло Муани 1 на 1 с Мартинесом это по сценарию.
Перед ударом Коло Муани показал Мартинесу что будет бить низом и Мартинес спокойно выставил ногу.
Я подумал бы что это стеб и сарказм над подобными фанатами роналду, которые свою боль теориями заговоров заглушают, но нет, этого юзера я давненько знаю и что, что он написал на полном серьезе.
Вробе бы футбол это игра, в жизни есть вещи важнне, но как одна дата 19.12.2022 лишила разума сотни и тысячи людей.