Беллингем – фаворит на «Золотой мяч»-2024 у букмекеров перед рождественской паузой. Месси – 5-й, Роналду – 7-й

Букмекеры обновили котировки на итоги «Золотого мяча» в 2024 году перед рождественской паузой в топ-лигах.

Главным претендентом на приз остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (4.40). Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считается его главным конкурентом за 5.90.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.40;

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.90;

3. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 6.50;

4. Харри Кейн («Бавария») – 6.55;

5. Лионель Месси («Интер Майами») – 10.80;

6. Родриго («Реал») – 24.90;

7-9. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 31.00;

7-9. Кевин де Брюйне («Ман Сити) – 31.00;

7-9. Винисиус («Реал») – 31.00;

10. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 32.00.

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