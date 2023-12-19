Беллингем – фаворит на «Золотой мяч»-2024 у букмекеров перед рождественской паузой. Месси – 5-й, Роналду – 7-й

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Букмекеры обновили котировки на итоги «Золотого мяча» в 2024 году перед рождественской паузой в топ-лигах.

Главным претендентом на приз остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (4.40). Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе считается его главным конкурентом за 5.90.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 4.40;

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5.90;

3. Эрлинг Холанд («Ман Сити») – 6.50;

4. Харри Кейн («Бавария») – 6.55;

5. Лионель Месси («Интер Майами») – 10.80;

6. Родриго («Реал») – 24.90;

7-9. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 31.00;

7-9. Кевин де Брюйне («Ман Сити) – 31.00;

7-9. Винисиус («Реал») – 31.00;

10. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 32.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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39 комментариев
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Месси и Роналду будут попадать в рейтинг и после завершения карьеры, буки любят срач по всей видимости, другого объяснения нет )
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Сака больше всех голевых передач в пяти лучших лигах, лучший по гол+пас в лиге чемпионов, первое место в АПЛ вместе с Арсеналом. его нет но есть чел из верблюжьей лиги
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Ответ Имя Фамилия
Де Брюйне за прошлую половину сезона сделал больше, чем меси за последние 5 лет.
Месси так-то за последние 5 лет выиграл Копу и ЧМ)))
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Ответ VERBLYUD
Запомните мои слова, Кейн в статусе капитана и главного тащера выиграет Евро для Англии + набьет сумасшедшую статистику за Баварию, но ЗМ благодаря этому дикому пиару получит Беллингем...
Ну зря ты так, ведь Беллингем сейчас реально хорош. Что будет к концу сезона не ясно же, может Беллингем претендентом то не будет, а Кейн будет главным фаворитом.
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Ответ Имя Фамилия
Потому что ценность судейских чашек отрицательная. Копа 2021 это вообще мероприятие на уровне ночного рынка в провинции.
А, ты читать не умеешь, извиняюсь.
Отлично, что ты так решил, ))) правда, на твое мнение большинству фиолетово, кроме фанов Роналду, у них ты поддержку найдешь.)
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Ответ Имя Фамилия
Требл Де Брюйне ценнее, всех судейских чашек меси вместе взятых.
Это кто так решил?
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Ответ Ilya63
Я искренне уважаю и Роналду, и Месси, но хоть убейте не понимаю, ЧТО они могут сделать в 2024 году в своих замечательных клубах, чтобы им вручить ЗМ. Разве что Португалия порвёт всех на Евро, а Криш забьёт 15, причём все с игры :) Такое ощущение, что букмекеры намекают на "всё равно ж эти тренеры и журналисты сборных стран, о существовании которых многие и не догадываются, проголосуют по привычке за кого-то из них - вдруг кучно лягут голоса...", включая этих двоих в топ-10 по котировкам.
Ничего и никого роналду не порвет на Евро, вылетит как обычно на ранней стадии.
Включение его в рейтинг, как и Чемпиона Мира Месси для кликов, внимания.
Кому интересно читать на каком месте Холанд или Белленгем, а вот если туда запихнуть Месси и Роналду внимание всего мира обеспечено.
Обычный маркетинг.
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Ответ Артём Поддубный
так чудаку ещё и зм вручили за пенальти на ЧМ
Месси провел отличный чм, но что он делает в претендентах на 2024-й-загадка. Как и Роналду с Кдб.
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Ответ morphvirg
Какое это имеет отношение к 2024-му?
Ни какого.
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Ладно, предположим сладкая парочка хоть какую-то пользу приносят своим клубам(в большей или меньшей степени). Так же возьмем за скобки уровень их первенств. Но как, блет, туда попал КДБ который в этом сезоне еще кажись вообще не играл еще?)
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Мда, работай на имя, а потом имя будет работать на тебя
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Ответ xxx-xxx
Месси и Роналду будут попадать в рейтинг и после завершения карьеры, буки любят срач по всей видимости, другого объяснения нет )
Ага, просмотры рейтинги сами себя не сделают.
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Ответ Имя Фамилия
Де Брюйне за прошлую половину сезона сделал больше, чем меси за последние 5 лет.
в точку
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Надеюсь скоро эти двое закончат с футболом и спортивные сайты очистятся от глупых персофанов. Надоели каждом углу что-то грязное пишут
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Кейн низковато
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Кевин в первой половине сезона 23/24 сыграл 23 минуты, но тут никто не будет писать, что он не должен быть в претендентах) Уровень лицемерия пользователей спортса))
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Де Брюйне из-за травмы пропустил всю первую половину сезона и на 7 месте, но школьники щас будут писать про Месси))
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Ответ Артём Поддубный
так чудаку ещё и зм вручили за пенальти на ЧМ
Хейтеров Лео уже реально жаль.
Один вон вчера на полном серьезе объяснил почему выход Коло Муани 1 на 1 с Мартинесом это по сценарию.

Перед ударом Коло Муани показал Мартинесу что будет бить низом и Мартинес спокойно выставил ногу.
Я подумал бы что это стеб и сарказм над подобными фанатами роналду, которые свою боль теориями заговоров заглушают, но нет, этого юзера я давненько знаю и что, что он написал на полном серьезе.

Вробе бы футбол это игра, в жизни есть вещи важнне, но как одна дата 19.12.2022 лишила разума сотни и тысячи людей.
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Ответ VERBLYUD
Кевин в первой половине сезона 23/24 сыграл 23 минуты, но тут никто не будет писать, что он не должен быть в претендентах) Уровень лицемерия пользователей спортса))
Так это фаны Португальца, по совместительству болелы Реала. Не суди их строго.
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Я искренне уважаю и Роналду, и Месси, но хоть убейте не понимаю, ЧТО они могут сделать в 2024 году в своих замечательных клубах, чтобы им вручить ЗМ. Разве что Португалия порвёт всех на Евро, а Криш забьёт 15, причём все с игры :) Такое ощущение, что букмекеры намекают на "всё равно ж эти тренеры и журналисты сборных стран, о существовании которых многие и не догадываются, проголосуют по привычке за кого-то из них - вдруг кучно лягут голоса...", включая этих двоих в топ-10 по котировкам.
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