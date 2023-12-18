БК «Мелбет» дарит подарки на Новый Год

В преддверии Нового Года букмекерская компания «Мелбет» дарит подарки и запускает сразу две новогодние акции – «Яблочный экспресс» и «Фрибет-абонемент». Можно принять участие одновременно в обеих акциях, чтобы получить шанс выиграть несколько призов.

Для любителей смелых экспрессов БК «Мелбет» подготовила акцию «Яблочный экспресс» с крутыми Apple призами. Игрокам предлагается заключать пари экспресс от двух событий на сумму от 500 RUB. Десять обладателей самых больших выигрышных коэффициентов в экспрессе получат возможность выиграть IPhone 15 или смарт-часы Apple Watch.

Акция «Фрибет-абонемент» дает возможность сразу 100 активным игрокам получить от Мелбет годовой абонемент на фрибет. За каждое пари от 300 RUB с кф выше 1.5 игрок получает одно попадание в рандомайзер. До 19.01.2024 рандомайзер выберет сто участников, которым будет доступен ежемесячный фрибет в размере 2024 RUB. Чем больше пари, тем выше шансы на победу!

Подробности по ссылке: https://www.melbet.ru/ru/promotions/5

Подробная информация об условиях акции, а также других предложениях БК «Мелбет» на сайте melbet.ru

Реклама 18+ Рекламодатель: melbet.ru | Розыгрыш происходит во время участия в азартной игре. Полные правила, информация об организаторе, о призовом фонде, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, и порядке их получения – на сайте melbet.ru. Срок проведения Акции «ФРИБЕТ-АБОНЕМЕНТ» с 18.12.2023 (12:00 UTC + 3) до 31.12.2024 (23:59 UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

Срок проведения Акции «ЯБЛОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» с 18.12.2023 (12:00 UTC + 3) до 08.01.2024 (12:00 UTC + 3). Срок проведения акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.