Суперкомпьютер уверен в победе «Ливерпуля» в Лиге Европы. У букмекеров все не так однозначно

Суперкомпьютер Euro Club Index спрогнозировал победителя Лиги Европы.

«Ливерпуль» – с отрывом главный претендент на победу с вероятностью 40%. Шансы английского клуба на трофей почти в 4 раза больше, чем у «Байера» (11%).

Примечательно, что у букмекеров разница между «Ливерпулем» и «Байером» в два раза меньше – 3.50 против 7.50.

Топ-5 фаворитов Лиги Европы по версии Euro Club Index и букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 40% (3.50 – у букмекеров)

2. «Байер» – 11% (7.50)

3. «Милан» – 7% (10.00)

4-5. «Брайтон» – 5% (17.00)

4-5. «Вест Хэм» – 5% (20.00)

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