Суперкомпьютер уверен в победе «Ливерпуля» в Лиге Европы. У букмекеров все не так однозначно

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Суперкомпьютер Euro Club Index спрогнозировал победителя Лиги Европы.

«Ливерпуль» – с отрывом главный претендент на победу с вероятностью 40%. Шансы английского клуба на трофей почти в 4 раза больше, чем у «Байера» (11%).

Примечательно, что у букмекеров разница между «Ливерпулем» и «Байером» в два раза меньше – 3.50 против 7.50.

Топ-5 фаворитов Лиги Европы по версии Euro Club Index и букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 40% (3.50 – у букмекеров)

2. «Байер» – 11% (7.50)

3. «Милан» – 7% (10.00)

4-5. «Брайтон» – 5% (17.00)

4-5. «Вест Хэм» – 5% (20.00)

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Ваши деньги ко мне в карман текут». Джордан = одержимость, ставил на все: от того, чей багаж придет первым, до заездов в пончичной

7 комментариев
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Главный вопрос надо ли Ливеру ЛЕ
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Если Ливер до последнего будет в гонке за чемпионство, а скорее всего так и будет, не факт что они будут убиваться в ЛЕ
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Ответ Eziz Sopyyyew
Главный вопрос надо ли Ливеру ЛЕ
Конечно надо. Это единственный трофей, который не брал клуб при Юргене. А январь и февраль покажут, будет ли еще смысл бороться за чемпионство и расставлять приоритеты.
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Думаю недооценивают Байер. В турнире на выбывание все может произойти.
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Почему Марселя нет в списке?????????
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лол Ромы нет в топ 5???
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Суперкомпьютер умеет в суперпереобувание. Букмекеры же своими деньгами рискуют
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