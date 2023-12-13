«Милану» нужно побеждать «Ньюкасл», чтобы выйти в евровесну. Букмекеры в это не верят
«Ньюкасл» встретится с «Миланом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
Итальянский клуб в случае победы в сегодняшнем матче гарантирует себе как минимум выход в плей-офф Лиги Европы. Любой другой результат оставит «Милан» без евровесны.
«Ньюкасл» – явный фаворит встречи с коэффициентом 1.90. Поставить на победу «Милана» можно за 3.90, на ничью – за 4.20.
Игра пройдет 13 декабря и начнется в 23:00 мск.
Ньюкасл чемпик!