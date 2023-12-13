«Милану» нужно побеждать «Ньюкасл», чтобы выйти в евровесну. Букмекеры в это не верят

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«Ньюкасл» встретится с «Миланом» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Итальянский клуб в случае победы в сегодняшнем матче гарантирует себе как минимум выход в плей-офф Лиги Европы. Любой другой результат оставит «Милан» без евровесны.

«Ньюкасл» – явный фаворит встречи с коэффициентом 1.90. Поставить на победу «Милана» можно за 3.90, на ничью – за 4.20.

Игра пройдет 13 декабря и начнется в 23:00 мск.

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1 комментарий
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С детства за Ньюкасл!
Ньюкасл чемпик!
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