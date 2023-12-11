Популярность азартных игр в Казахстане резко сократилась. За год объем рынка упал почти на 40%

В Казахстане значительно снизился объем рынка азартных игр.

За три квартала 2023 года объем гемблинг-рынка в стране упал на 37,5% - до 622 млн долларов. В прошлом году показатель за аналогичный период составил 995 млн долларов.

65% доходов пришлись на иностранных операторов. Местные гемблинг-компании заработали 35% от этой суммы.

В сентябре вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев предложил ввести минимальный размер ставок для местных бетторов в рамках борьбы с лудоманией.

«Есть предложения ограничить либо, наоборот, сделать минимальный размер ставки, ниже которого ставить будет невозможно. Чтобы ставки делали те люди, у которых есть достаточное количество денег.

Это поможет ограничить от ставок людей, для которых все-таки 5 тысяч тенге – это большая сумма», – заявил Еркинбаев.

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