В Казахстане предложили ввести минимальный размер ставок. Ранее президент Токаев велел ограничить азартные игры в стране

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Вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев предложил изменить размер ставок в букмекерских компаниях в рамках борьбы с лудоманией.

«Есть предложения ограничить либо, наоборот, сделать минимальный размер ставки, ниже которого ставить будет невозможно. Чтобы ставки делали те люди, у которых есть достаточное количество денег. Это поможет ограничить от ставок людей, для которых все-таки 5 тысяч тенге – это большая сумма.

Есть другое предложение: ограничить время присутствия человека на онлайн-ресурсах. Пусть он в неделю 30 минут тратит на ставки и не более того», – сказал Еркинбаев.

Ранее в начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить ограничения в отношении азартных игр на заседании Совбеза. «В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией», – пояснил Токаев.

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2 комментария

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Hitgoe Himgob
Эх и глупость
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Alon Raven
Ответ Hitgoe Himgob
Эх и глупость
Почему? Если сделать в РФ ставку от 10 000, то многие не смогут делать ставки в принципе, потому что они такие деньги только в день зарплаты видят.
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