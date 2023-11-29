Аналитик «Балтбета» Степанов: «Настольный теннис – это не беттинг. Иногда там люди ракетку с трудом держат»

Глава отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов рассказал о возрасте целевой аудитории букмекеров.

– По возрасту: я бы даже сказал, что это 18-45 лет. И это не совсем так… Формально от 18 лет, но какие деньги у 18-летних?

– Папины-мамины… с завтраков.

– С точки зрения серьезных игроков, которые играют часто, я бы сдвинул лет на 7 вверх эту границу. Еще 5-7 процентов женщин. Основная доля – это футбол, хоккей.

Еще есть настольный теннис. Мы все на него подсели. Кто-то до коронавируса, кто-то во время. Ну, вынужденно, да кроме настольного тенниса почти ничего не игралось. Хоть что-то надо было выдавать людям, чтобы они не ушли совсем.

Ну, какое это тоже букмекерство? Ну, какой процент ставит, хотя бы даже чуть-чуть в статистику заглянув у того или иного игрока, посмотрев его игру предварительно? Ну, никакой же. А растущая доля настольного тенниса показывает, сколько людей заигрываются и немного путают гемблинг с беттингом.

Это те же быстрые игры, вот их эволюция. Сначала люди ставили на футбол, хоккей. Потом, значит, начали появляться рынки — что произойдет в следующие 5 секунд, будет ли аут, угловой и так далее. Ладно, это хотя бы какое-то отношение к беттингу имеет.

Но настольный теннис… Особенно на таком уровне, какой есть. Я понимаю, есть настольный теннис, федерации, там люди с какими-то разрядами — это ладно. Но иногда там такой настольный теннис, люди ракетку с трудом держат – это не беттинг никакой, – сказал Степанов.

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