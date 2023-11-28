«Офлайн-бизнес все больше уступает онлайну». В «Балтбете» рассказали о тренде на снижение посещаемости ППС

Начальник отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов рассказал о снижении посещаемости пунктов приема ставок.

– Наблюдаете ли вы тренд снижения посещаемости в ППС?

– Я не скажу, что он прямо-таки нисходящий, но в целом да. Особенно это заметно не по старым клиентам, а по новым регистрациям. Новые люди в ППС идут все меньше и меньше.

Клиенты, которые ходили, продолжают ходить. Они поняли, что этот способ проводить досуг им нравится. Кто-то идет в пивную, кто-то – в пункт приема ставок, получает эмоции, которые ему необходимы, которых ему не хватает в обычной жизни. Он заводит там друзей, там ему комфортно. А вот новые люди, да, чем дальше, тем меньше приходят.

Наверное, это общая тенденция, что офлайн-бизнес все больше уступает онлайну.

Например, если идти в торговые центры – после ковида особенно это стало заметно – люди все меньше и меньше ходят. И в офлайн-магазины, в принципе. У меня даже родители распробовали онлайн-покупки и теперь тоже никуда не ходят.

Но несмотря на этот тренд, в ближайший год-два закрывать ППС мы не планируем, – сказал Степанов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Странные коэффициенты на «Атлетико» и Левандовски, 18.00 на «Ман Сити». В Лиге чемпионов близится плей-офф