«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в октябре – 4:1. Сегодня англичане явные аутсайдеры в Париже
«ПСЖ» и «Ньюкасл» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов.
Во втором туре «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» на своем поле со счетом 4:1. После этого англичане дважды проиграли «Боруссии» и опустились на последнее место в группе F.
«ПСЖ» – букмекерский фаворит встречи за 1.73. победа «Ньюкасла» оценивается в 5.00, ничья – за 4.10.
Матч состоится 28 ноября и начнется в 23:00 мск.
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