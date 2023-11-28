«Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в октябре – 4:1. Сегодня англичане явные аутсайдеры в Париже

«ПСЖ» и «Ньюкасл» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов.

Во втором туре «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» на своем поле со счетом 4:1. После этого англичане дважды проиграли «Боруссии» и опустились на последнее место в группе F.

«ПСЖ» – букмекерский фаворит встречи за 1.73. победа «Ньюкасла» оценивается в 5.00, ничья – за 4.10.

Матч состоится 28 ноября и начнется в 23:00 мск.

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