Более половины матчей «Барыса» и «Витязя» за последние 6 лет завершились вничью в основное время

«Барыс» и «Витязь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

В 6 из 11 последних личных встреч с ноября 2017 года была зафиксирована ничья в основное время.

Поставить на ничью в сегодняшней игре можно за 3.60. Победа «Барыса» оценивается коэффициентом 2.55, успех «Витязя» – за 2.60.

Матч состоится 27 ноября и начнется в 16:30 мск.

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