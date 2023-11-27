Более половины матчей «Барыса» и «Витязя» за последние 6 лет завершились вничью в основное время
«Барыс» и «Витязь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
В 6 из 11 последних личных встреч с ноября 2017 года была зафиксирована ничья в основное время.
Поставить на ничью в сегодняшней игре можно за 3.60. Победа «Барыса» оценивается коэффициентом 2.55, успех «Витязя» – за 2.60.
Матч состоится 27 ноября и начнется в 16:30 мск.
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