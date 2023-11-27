Более половины матчей «Барыса» и «Витязя» за последние 6 лет завершились вничью в основное время

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«Барыс» и «Витязь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

В 6 из 11 последних личных встреч с ноября 2017 года была зафиксирована ничья в основное время.

Поставить на ничью в сегодняшней игре можно за 3.60. Победа «Барыса» оценивается коэффициентом 2.55, успех «Витязя» – за 2.60.

Матч состоится 27 ноября и начнется в 16:30 мск.

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6 комментариев

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Барсукова Элина
Ответ Hilo Gir
Уберите этого тренера.Барыс куда катиться.
Да да, вот снова поражение, а от кого, от Витязя
+4
0
+4
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Hilo Gir
Уберите этого тренера.Барыс куда катиться.
+3
0
+3
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Hilo Gir
С его приходом,не каких изменений, только хуже стал играть Барыс.дно полнейшее.
+2
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Создан в СССР
Сегодня на "шайбе" читал защитников Галыма- " он мужик", "лучший тренер", "11-ый в мире из тренеров". Я чуть живот не надорвал со смеху. Видели мы, какой он тренер- пень берёзовый. Он даже не уровня ВХЛ, его уровень- ДДЛ- деревенско-дворовая лига.
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Saul Morris
Тренера пора менять!
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Hilo Gir
Некчёмный тренер, некчёмная команда.бардак, зачем Скабелку убрали не пойму,видать этому бабок меньше платят.да и игроки сами,упали духом.
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