«Урал» победил «Краснодар», уступая 0:1. В лайве камбэк шел за 9.00
«Урал» победил «Краснодар» (3:1) в 16-м туре чемпионата России.
Клуб из Екатеринбурга уступал 0:1 к 30-й минуте. В лайве поставить на победу уральцев можно было с коэффициентом 9.00.
Перед игрой «Краснодар» шел букмекерским фаворитом за 2.00.
«Урал» прервал серию из 10 матчей без побед. «Краснодар» опустился на второе место в таблице РПЛ.
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