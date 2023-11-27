Рекорд Мозякина по очкам в сезоне КХЛ будет побит – букмекеры уверены за 1.05

Букмекерская компания ТЕННИСИ обновила линию на результативность лучшего бомбардира КХЛ в этом сезоне.

Рекорд Сергея Мозякина по очкам в сезоне КХЛ (85 очков) будет побит в этом регулярном чемпионате – так считают букмекеры. Они дают 1.05 на новый рекорд лиги по очкам за сезон.

Наиболее близки к этому нападающий «Спартака» Николай Голдобин (50 очков в 36 играх) и форвард «Авангарда» Владимир Ткачев (48 очков в 34 встречах). Всего в сезоне КХЛ будет 68 матчей.

Также может пасть рекордная отметка в 100 очков за сезон. Поставить на это можно с коэффициентом 1.85.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кто работает дольше всех в Европе тренером? А кто – главный кандидат на увольнение? Разбираемся в линиях