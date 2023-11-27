Рекорд Мозякина по очкам в сезоне КХЛ будет побит – букмекеры уверены за 1.05

Теги Авангард Спартак Сергей Мозякин КХЛ Ставки на спорт Николай Голдобин Владимир Ткачев 1995 Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Букмекерская компания ТЕННИСИ обновила линию на результативность лучшего бомбардира КХЛ в этом сезоне.

Рекорд Сергея Мозякина по очкам в сезоне КХЛ (85 очков) будет побит в этом регулярном чемпионате – так считают букмекеры. Они дают 1.05 на новый рекорд лиги по очкам за сезон.

Наиболее близки к этому нападающий «Спартака» Николай Голдобин (50 очков в 36 играх) и форвард «Авангарда» Владимир Ткачев (48 очков в 34 встречах). Всего в сезоне КХЛ будет 68 матчей.

Также может пасть рекордная отметка в 100 очков за сезон. Поставить на это можно с коэффициентом 1.85.

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