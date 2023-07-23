Букмекерская контора EGB

Букмекер EGB работает в онлайне с 2011 года. Изначально контора специализировалась только на ставках на киберспорт. Со временем на сайте egb.com появились разделы спортивных ставок (правда, выбор событий совсем невелик) и онлайн-казино. Играть можно на сайте, через зеркало или официальные приложения для iOS и Android. Есть возможность открыть демо-счет с условной валютой. EGAMINGBET.NET – официальное зеркало EGB.com.

EGB работает по оффшорной лицензии Кюрасао 8048/JAZ2017-018, выданной для Exedra N.V., и на территории РФ считается нелегальным букмекером. Сама контора принимает клиентов из РФ, но ее сайт блокируется согласно российскому законодательству.

Среди главных достоинств EGB пользователи выделяют наличие на одной платформе нескольких видов азартных развлечений, качественный и круглосуточный саппорт, развитую систему бонусов (в том числе, приветственный бонус до $600) и программу лояльности, широкий выбор киберспортивных ставок и магазин, где можно приобрести игровые предметы, лутбоксы с призами и другие товары.

Официальный сайт и зеркало

Адрес официального сайта букмекера – EGB.com. У беттеров есть несколько способов обойти его блокировку. Самый распространенный – зеркало по адресу egamingbet.net, который указан прямо по центру главной страницы. Если зеркало не работает, можно обратиться в службу поддержки через онлайн-чат, но для этого понадобится VPN.

Дизайн платформы выполнен в темных тонах. Это единственная цветовая гамма на сайте, переключения между темной и светлой темами нет. Навигационное меню – на верхней панели. В нем есть все игровые разделы плюс акции, новости, FAQ и магазин (маркетплейс). Левее от меню – переключение между Pro и Lite-версиями платформы. Второй вариант подойдет для слабых компьютеров и ноутбуков. Также на верхней панели находятся ссылки на приложения, кнопки регистрации и авторизации и выбор языка. На сайте доступны 11 языковых версий, среди них есть русская.

Центр домашней страницы занимают линия и ссылки на стримы. На правой вертикальной панели – чат беттеров, под ним – кнопка вызова онлайн-чата саппорта, ссылки на соцсети, розыгрыш призов, который проводится регулярно. Также здесь продублированы разделы из верхнего меню: новости, акции, маркетплейс.

В футере главной страницы продублированы все разделы из верхнего меню, к ним добавлены категории с контактами, информацией о компании («О нас»), партнерах. В самом низу – правила компании и игры, условия ответственной игры, ссылка на страницу лицензиара. Обратите внимание: на зеркале egamingbet.net этой ссылки нет, поэтому для проверки лицензии нужно заходить только на главный сайт.

Страницы со статистикой на сайте нет. Чтобы посмотреть результаты матчей, зайдите в раздел «Спорт» и выберите одноименную вкладку. Доступны фильтры по видам спорта, турнирам и дате/времени. Счета матчей на странице не отображаются – контора просто выделяет белым цветом те исходы, которые сыграли.

Служба поддержки и отзывы о EGB

Получить консультацию саппорта клиент EGB может следующими способами:

Онлайн-чат. Для вызова нужно нажать на кнопку «Помощь Online» в правом нижнем углу. Консультанты общаются на русском языке. Среднее время отклика – 30 секунд.

Электронная почта. По общим вопросам следует писать на support@egb.com. По вопросам акций – promotions@egb.com, магазин – shop@egb.com, отдел безопасности – security@egb.com. Ответа придется ждать несколько часов, иногда – целые сутки.

Раздел FAQ с частыми вопросами и ответами. Страница регулярно пополняется согласно запросам пользователей.

Отзывы беттеров о EGB, которые удалось найти в сети, в большинстве своем отрицательные. Пользователи чаще всего жалуются на невыплату денег и безосновательные блокировки аккаунтов. Вы также можете поделиться мнением о букмекере EGB в комментариях под этим обзором или оставить сообщение с с пометкой в тексте «Нужна помощь!». Мы обязательно отреагируем на запрос и постараемся помочь в решении проблемы.

Регистрация и идентификация

Контора принимает клиентов из многих стран мира, но в правилах есть перечень государств, регистрация из которых запрещена. Россия в него не входит. Пройти регистрацию имеет право любой пользователь, достигший 18-летия или возраста совершеннолетия в его стране.

В форме создания аккаунта первым делом нужно выбрать тип регистрации – быстрая или полная. Разница – в количестве указываемых данных. При быстрой регистрации достаточно ввести лишь э-мейл, никнейм и пароль, при полной – также выбрать страну, указать ФИО и дату рождения. В завершении нужно подтвердить согласие с правилами компании и нажать «Регистрация».

Проходить идентификацию сразу после регистрации необязательно. Служба безопасности БК имеет право запросить подтверждение личности в любой момент по своему усмотрению. В этом случае бетте обязан предоставить фото любых документов, которые у него попросят, сделать селфи с паспортом или пройти видеоконференцию. Помимо личности, компания запрашивает подтверждение адреса и платежного средства.

Загружать документы нужно в соответствующем разделе в личном кабинете или отправлять их на почту службы безопасности. На время идентификации БК может приостановить вывод денег со счета и любые операции по нему.

В рамках программы ответственной игры беттер имеет право обратиться к БК и пройти процедуру самоисключения. Для этого следует написать на почту support@egb.com. Срок самоисключения – от 1 дня до 3 лет, также доступна услуга заморозки профиля на неограниченный срок. Кроме того, можно установить на своем счету лимит на размер депозитов. Эти действия также можно выполнить в личном кабинете.

Кроме того, каждый клиент имеет право открыть демо-счет для ставок с виртуальной валютой плеймани (PM). Она ничего не стоит, но и обменять ее на реальные деньги или предметы нельзя. Плеймани подойдут новичкам, желающим постичь азы беттинга, или опытным игрокам, которые хотят отработать стратегии или просто поиграть ради удовольствия. При регистрации вы получите 20 PM и сразу сможете играть на них. Если баланс опустится ниже этого показателя, его можно обновить до начальной суммы, нажав кнопку «Восстановить».

Личный кабинет

В личном кабинете беттер, помимо загрузки документов для идентификации, может выполнять множество других действий. На вкладке «Мой профиль» можно дополнить или изменить личные данные, пройти процедуру самоисключения или установить себе лимиты на пополнение. Есть кнопки для внесения депозита и вывода средств, для просмотра истории ставок, бонусов и транзакций и многие другие. В «Акциях» вы увидите все доступные бонусные предложения.

На странице «Мои рефералы» пользователь видит всех друзей, которые прошли регистрацию в конторе по его ссылке. За каждого приведенного друга вы будете получать 50% от прибыли БК в течение первых 3 месяцев.

Раздел «Мои рефералы» в личном кабинете

В разделе «Мои обмены» вы найдете ссылку для обмена, которой можно поделиться как с пользователями EGB, так и разместить на сторонних платформах. Пользователи, у которых включена опция, могут трейдиться между собой скинами.

В категории «Мой герой» можно увидеть свой инвентарь. Скины бывают двух типов: их можно одеть на своего героя для получения определенных бонусов либо же для улучшения интерфейса сайта.

Раздел «Мой герой» в личном кабинете

Депозиты и снятие и средств

По умолчанию счет в EGB открывается в долларах США. Для пополнения нужно нажать кнопку «Депозит» в личном кабинете. Откроется список доступных платежных методов, среди которых:

карты VISA, Mastercard (переводом на другую карту с мгновенным зачислением на счет);

QIWI;

ЮMoney;

Webmoney;

ecoPayz;

Neteller;

Piastrix;

Skrill;

Paysafecard;

Skinsback (сервис для пополнения счета скинами CS:GO и Dota 2);

Gift Card (подарочные карты);

криптовалюта.

Минимальная сумма – $1 с некоторых онлайн-кошельков. С карты можно внести не менее 367 рублей. Максимальная сумма зависит от выбранного способа, также контора имеет право устанавливать персональные лимиты по отношению к клиенту. За пополнение через Webmoney (WMZ) положен бонус в 0,8% от суммы, с карт VISA и Mastercard – 2%, в крипте – 3%.

Для вывода денег в личном кабинете нужно нажать кнопку «Кэшаут» и на открывшейся странице выбрать один из способов. Доступные варианты:

карты VISA, Mastercard;

QIWI;

ЮMoney;

Webmoney;

ecoPayz;

Neteller;

Piastrix;

Skrill;

криптовалюта.

Выводить деньги можно только теми способами, которыми ранее совершался депозит. До этого все методы оплаты будут неактивными. Если использованный для депозита способ не предусматривает возможность снятия, контора разрешит воспользоваться альтернативной платежкой.

Минимальная сумма вывода – $5. Вы можете запросить один вывод без комиссии в течение одного календарного месяца. Все остальные выводы в этот срок будут облагаться комиссией в 4%. Среднее время обработки запроса игрока составляет 24 часа для сумм до $10 тыс. и до 7 дней – для сумм свыше $10 тыс.

Приложения и мобильная версия

У букмекера есть адаптированная под современные гаджеты мобильная версия сайта. Чтобы попасть на нее, просто наберите в браузере адрес основного сайта или зеркала. Мобильная версия откроется автоматически. Все основные кнопки в ней закреплены на нижней панели. Слева вверху есть навигационное меню, в котором вы найдете остальные разделы.

Также у EGB есть мобильные приложения для iOS и Android. При входе на сайт с мобильного устройства вверху экрана вы увидите баннер с загрузочной ссылкой. По клику на нее откроется новая страница с двумя кнопками. Тапните на нужную версию для скачивания программы. Софт для Android скачивается напрямую с сайта конторы, а вот для загрузки приложения на iOS пользователя переадресуют в AppStore. После загрузки файла нужно инсталлировать его на телефон или планшет.

Интерфейс приложения полностью идентичен мобильной версии. На нижней панели – игровые разделы плюс чат службы поддержки и профиль, в котором есть все остальные категории и страницы. На главной странице пользователь видит много рекламных баннеров, акции компании, ссылки на маркетплейс. В левом верхнем углу – навигационное меню.

Профиль игрока в приложении EGB

Функциональность приложений и мобильной версии полностью повторяет главный сайт. Можно пополнять счет и выводить деньги, делать ставки на любые доступные события, участвовать в тех же акциях, получать консультацию саппорта, покупать и продавать предметы в магазине.

Линия и Live

Как уже отмечалось выше, букмекер EGB позиционирует себя как киберспортивный. Однако в линии вы найдете от силы 8-9 дисциплин, среди которых обязательно есть Dota 2, CS:GO, Valorant, League of Legends. Обращает на себя внимание отсутствие спортивных симуляторов – FIFA, PES, NHL и прочих.

Охват турниров в представленных дисциплинах оставляет желать лучшего – БК предлагает только основные соревнования. Роспись – не более 20 вариантов, и это на топ-матчи вроде «зарубы» NAVI и Astralis в рамках ESL League по CS:GO. Такие события в линии помечены иконкой огня, что означает «Важный матч».

Еще хуже ситуация обстоит с традиционным спортом. В линии букмекера представлены лишь 7 дисциплин – футбол, баскетбол, теннис, хоккей, дартс, снукер и бейсбол. Можно увидеть и поставить только на матчи на ближайшие 24 часа. Выбор турниров – очень скромный: только топ-соревнования вроде футбольной Лиги Европы или НБА. Но даже в этих турнирах выбор ставок не достигает и 10 рынков. На скриншотах ниже – роспись на несколько поединков Лиги Европы и матчи НБА.

Роспись на 3 матча ЛЕ. В каждом из них предлагается по 4 варианта ставок, кроме основных исходов

Роспись на НБА

Live-раздел в разделе «Спорт» присутствует на сайте «для галочки». На момент написания обзора в нем не было ни одного матча, хотя другие букмекерские конторы в это же время предлагали множество поединков для ставок. В киберспорте ситуация получше – некоторые игры из прематча переходят в лайв. Роспись не превышает 5-7 рынков, а в некоторых поединках предлагается ставить только на основные исходы.

Live-ставки на киберспорт в EGB

Видеотрансляции доступны только для киберспорта. Но это не собственные видео БК, а стримы с Youtube, Twitch и других сторонних площадок. Чтобы включить видео, следует нажать на значок плеера в строке матча.

Коэффициенты и маржа

Маржа на топ-матчи из спортивного раздела в прематче составляет около 8%, и этим все сказано. Коэффициенты на спорт в EGB занижены до предела, а в сочетании с минимальным выбором событий ставки на спорт в этой БК определенно невыгодны беттерам.

Хотя контора позиционирует себя как киберспортивную, в этом разделе ситуация не лучше. На топ-события в прематче маржа превышает 9%, а на непопулярные дисциплины – 10% и более. В лайве котировки остаются примерно на том же уровне.

Дополнительные функции

Маркетплейс (магазин). В магазине за бонусные очки можно приобрести различные товары: геймерские девайсы, внутриигровые предметы, скины, лутбоксы, реальные деньги и многое другое. EGB доставляет приобретенные товары по всему миру. Посылка отправляется в течение месяца после добавления заказа в очередь. Доставкой занимается почта вашей страны и города, сроки – от 7 до 23 дней, но возможны задержки до 3 месяцев.

Инкубатор. В этом разделе беттеры могут самостоятельно создавать линии, по которым другие игроки будут делать ставки. Для этого нужно пополнить свой залоговый баланс, выбрать игру на странице создания линии и указать сумму залога за линию. Принимайте ставки у других игроков и почувствуйте себя в роли букмекера. Но помните, что если ставка беттера сыграла, вы должны выплатить ему выигрыш из своего залогового баланса. Подробные правила использования данной функции вы найдете в разделе «Спорт» – вкладка «Инкубатор» – кнопка «Инструкция».

Бонусная программа БК EGB

В чем букмекера точно нельзя упрекнуть – в качестве и количестве акций и бонусов. В акционную программу среди прочего входят:

приветственный бонус на депозит;

бонусные очки, за которые можно приобрести различные предметы;

розыгрыш призов каждые 30 минут;

бонус за отзыв на G2A;

турниры в инкубаторе с призовыми фондами до $1 тыс и многое другое.

На сайте представлено огромное количество информации по каждой акции и бонусы. Ее можно найти в разделе FAQ или на странице конкретного предложения.

Чтобы получить приветственный бонус на депозит, беттеру нужно просто пополнить счет. Контора дает 100% от суммы, но не более $600. Полученную сумму нужно отыграть х10 на спортивных и киберспортивных ставках, коэффициент каждой – не ниже 1.5. Время на отыгрыш в правилах не указано.

Очки для покупок различных игровых предметов и скинов в магазине вы можете заработать на ставках. За каждое пари на $1 с коэффициентом от 1.5 и выше вы получаете 10 очков. Каждая ставка на $1 в казино дает 2 очка. Чтобы ускорить набор очков, следует использовать специальные EGB-артефакты. Они дают от плюс 1% до плюс 20%.

Кроме того, ежемесячно букмекер создает промокоды на бонусы к депозиту. Они публикуются на сайте, в соцсетях, а также на платформах партнеров и на стримах. Например, в марте 2023 года действует промокод CYBERSPRING, введя который при внесении депозита можно получить 100% к сумме до $200 до 01.04.23.

FAQ

Можно ли пройти регистрацию в БК EGB из России?

Да, контора принимает игроков из России, а у сайта есть русская версия. Поскольку на территории РФ веб-портал EGB блокируется, беттерам рекомендовано использовать зеркало или VPN.

Как зайти в личный кабинет EGB?

Для авторизации нужно нажать кнопку «Войти» на сайте или приложении и ввести никнейм и пароль, указанные при регистрации.

Где найти актуальное зеркало БК EGB?

Адрес актуального зеркала – Egamingbet.net. Эта информация есть на основном сайте БК. Если зеркало недоступно, нужно обратиться в службу поддержки конторы. Быстрее всего это сделать через онлайн-чат на основном сайте, но для входа придется воспользоваться VPN.

Как пополнить счет у букмекера EGB?

Все расчеты на сайте ведутся в долларах США. Для пополнения беттеры могут использовать карты VISA и Mastercard, кошельки QIWI, ЮMoney, Webmoney, ecoPayz, Skrill и другие способы. Минимальная сумма – $1. За пополнение через Webmoney (WMZ) положен бонус в 0,8% от суммы, с карт VISA и Mastercard – 2%, в криптовалюте – 3%.

Как вывести деньги из EGB?

Заявку на вывод следует оформлять в разделе «Кэшаут» личного кабинета. Выводить средства можно только теми способами, которыми ранее совершался депозит. Среди них – карты VISA и Mastercard и те же онлайн-кошельки, которые доступны для пополнения. Минимальная сумма – $5. Контора не облагает комиссией только первый вывод в течение месяца, а со всех остальных берет по 4% от суммы.

Где скачать мобильное приложение БК EGB?

При входе на сайт или зеркало EGB с мобильного устройства вверху экрана вы увидите баннер с ссылкой для загрузки приложений. По клику на нее откроется новая страница с двумя кнопками – для iOS и Android. Выберите нужную версию и загрузите софт на свой гаджет.