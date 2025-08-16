0

15.00 – «Ливерпуль» наберет минимум 100 очков в новом сезоне АПЛ

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» набрать минимум 100 очков в новом сезоне АПЛ.

Мерсисайдцы стартовали с победы, обыграв «Борнмут»  со счетом 4:2. «Ливерпуль» вел 2:0 к 49-й минуте, однако «Борнмут» забил на 64-й и 76-й. Команда Арне Слота вырвала победу только в концовке – на 88-й отличился Федерико Кьеза, на 94-й забид Мохамед Салах.

Букмекеры дают коэффициент 15.00 на то, что «Ливерпуль» наберет минимум 100 очков в сезоне-2025/26. В АПЛ за XХI век такое достижение есть только у «Ман Сити» – 100 очков в сезоне-2017/18. 

Расклады АПЛ: «Ливерпуль» впервые фаворит, «Сити» даже не второй, «МЮ» ближе к вылету

Кто выиграет АПЛ?5048 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовала: Венера Кравченко
