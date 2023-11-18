Новак Джокович встретится с Алькарасом в 1/2 финала итогового турнира. На победу – 1.70

Шестикратный чемпион Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом в полуфинале итогового турнира ATP.

Новак – фаворит, на его победу 1.70, на Карлоса Алькараса – 2.21. Тотал больше 25.5 геймов сыграл в 6 из 7 последних матчей Джоковича, сегодня – 1.65.

Победитель выйдет на кого-то из пары Медведев – Синнер.

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