Новак Джокович встретится с Алькарасом в 1/2 финала итогового турнира. На победу – 1.70
Шестикратный чемпион Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом в полуфинале итогового турнира ATP.
Новак – фаворит, на его победу 1.70, на Карлоса Алькараса – 2.21. Тотал больше 25.5 геймов сыграл в 6 из 7 последних матчей Джоковича, сегодня – 1.65.
Победитель выйдет на кого-то из пары Медведев – Синнер.
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