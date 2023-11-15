Швеция разгромлена в Азербайджане с коэффициентом 9.00. В отборе к Евро она никогда не проигрывала так часто

Сборная Азербайджана вырубила в группе F команду Швеции – 3:0. Самый неожиданный результат дня, в шоке даже букмекеры. Ведь и на обычную победу Азербайджана был большущий коэффициент – а тут целый разгром!

Изначальные расклады: Азербайджан принимал Швецию, никто ни на что уже не претендовал в группе, но на шведов коэффициент 1.43, а на азербайджанцев – от 7.70 до 9.00. Неделю назад он был 8.05, а перед матчем скакнул до девятки.

Даже у плюсовой форы на Азербайджан был отличный коэффициент

Любая ставка в пользу Азербайджана вообще была выгодна при его победе. Смотрите:

● Перед матчем фора +1 на азербайджанцев шла с хорошим коэффициентом 2.25.

● Вариант «Азербайджан не проиграет» смотрелся еще интереснее – 2.91.

● Наконец, прямая победа – за 7.70, а перед самой игрой – 9.00. Красота.

● Заодно и верх сыграл. ТБ2.5 котировался за 1.84.

Шведы же сыграли один из самых неудачных матчей в своей истории в квалификациях, крупно проиграв 128-й команде рейтинга ФИФА. Робин Ольсен, Виктор Линделеф, Эмиль Форсберг, Деян Кулусевски ничего не смогли сделать в Баку.

Швеция ставила основу, но Линделеф привез гол

И правда, шведы поставили основной состав. Придраться можно было бы разве что к Филипу Хеландеру в центре защиты, но у Линделефа в этой квалификации было сразу три разных партнера (включая как раз Хеландера). Еще не оказалось Александера Исака, но у него травма и его нет в сборной.

Уже к шестой минуте было 2:0 – забили экс-спартаковец Эмин Махмудов и форвард «Хатайспора» Ренат Дадашов. Оба раза плохо сыграл Линделеф.

Сначала он завозился с мячом у своей штрафной и проиграл борьбьу Дадашову.

Мяч отобрали, тут же вывели Махмудова на удар – и тот не промахнулся.

Через три минуты Линделеф просто сопровождал Александра Исаева, который сделал голевой прострел на Дадашова.

Форвард Азербайджана заодно легко обыграл Хеландера – 2:0.

Во втором тайме удалился Бахлул Мустафазаде, но это вообще никак не помогло шведам. Хотя Линделеф чуть было не исправился, выдав шикарный длинный пас Эмилю Крафту, но тот не попал в ворота с близкого расстояния.

А на 89-й минуте Махмудов зашвырнул мяч с центра поля – 3:0!

Очень неожиданный результат.

Швеция полностью провалилась в квалификации, поставив рекорд по поражениям

Семь матчей – лишь две победы и целых четыре поражения. Возможно, было бы и пять, если бы матч с Бельгией был доигран. В любом случае, выступление шведов было ужасным.

Хотя и удивительно говорить так, учитывая, что они дважды выиграли по 5:0. Так досталось Азербайджану и Эстонии. Но азербайджанцы в итоге взяли убедительный реванш, Австрия оба раза выиграла уверенно – 2:0 и 3:1, а Бельгии дома шведы проиграли крупно – 0:3.

При этом нельзя сказать, что букмекеры так уж удивлены неудачам Швеции. Что из изначальных коэффициентов не совпало с исходом – так это домашний матч против Австрии, когда шансы шведов и австрийцев были примерно равными (хозяева даже были небольшими фаворитами). И, собственно, матч против Азербайджана.

В квалификации к Евро Швеция еще ни разу не проигрывала четырежды. В раннюю эпоху до 1990 года было три отбора с тремя поражениями из шести матчей, а на Евро-1996 команда не поехала, проиграв три игры из восьми. Но в XXI веке Швеция не уступала в квалификации даже трижды – максимум два раза. И выходила на каждый из шести предыдущих Евро.

С ЧМ другая история. Там по четыре поражения шведы терпели дважды в квалификациях, но они состояли десяти (к ЧМ-2022) и 12-ти (к ЧМ-2014) матчей.

Швеция закончит турнир домашней встречей с Эстонией – там уж вряд ли грядет пятое поражение, тем более что букмекеры оценивают его в гигантские 23.00. Но теперь интересно посмотреть, какой будет реакция команды на кошмар в Баку. Тем более что турнирной мотивации ни у кого не прибавилось.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press