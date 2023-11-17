Теннисиста из Мексики пожизненно забанили за 92 договорных матча

Теги ATP Ставки на спорт Юнес Рашиди договорные матчи Ставки на теннис Ставки на сегодня Ставки

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало еще пятерых игроков по делу о преступном синдикате в Бельгии, который занимался организацией договорняков.

Ранее глава синдиката Григор Саргсян получил 5 лет тюрьмы, а 7 теннисистов – длительные дисквалификации.

16 ноября ITIA объявило о новых банах. Так, мексиканец Альберто Рохас Мальдонадо получил пожизненную дисквалификацию и штраф 250 тысяч долларов.

Мальдонадо признали виновным в 92 нарушениях антикоррупционного регламента и воздействии на других игроков. Он занимает второе место по количеству выявленных нарушений в истории тенниса – больше только у марокканца Юнеса Рашиди (135).

Пожизненный бан и штраф в размере 75 тысяч долларов также получил гватемалец Кристофер Диас Фигероа – бывший 326-й номер в рейтинге ATP. Он нарушил правила 13 раз, хотя ранее отбыл трехлетнюю дисквалификацию за договорняки.

Мексиканцы Хосе Антонио Родригес, Антонио Руис Росалес и Орландо Алькантара Ранхель дисквалифицированы на 12, 10 лет и 2 года соответственно.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

На Лихтенштейн против Роналду прошел коэффициент 6.05, автогол на 90+7 убил 6.30 на Болгарию. Ох и весело с цифрами в отборе Евро

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Graf
91 матч всё было норм
После 92го спохватились: что-то там не то
пхх))))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zybazy
Ответ S.Graf
91 матч всё было норм После 92го спохватились: что-то там не то пхх))))
Из 92 человек, всего 1 оказался с принципами!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий