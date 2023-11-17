Теннисиста из Мексики пожизненно забанили за 92 договорных матча

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало еще пятерых игроков по делу о преступном синдикате в Бельгии, который занимался организацией договорняков.

Ранее глава синдиката Григор Саргсян получил 5 лет тюрьмы, а 7 теннисистов – длительные дисквалификации.

16 ноября ITIA объявило о новых банах. Так, мексиканец Альберто Рохас Мальдонадо получил пожизненную дисквалификацию и штраф 250 тысяч долларов.

Мальдонадо признали виновным в 92 нарушениях антикоррупционного регламента и воздействии на других игроков. Он занимает второе место по количеству выявленных нарушений в истории тенниса – больше только у марокканца Юнеса Рашиди (135).

Пожизненный бан и штраф в размере 75 тысяч долларов также получил гватемалец Кристофер Диас Фигероа – бывший 326-й номер в рейтинге ATP. Он нарушил правила 13 раз, хотя ранее отбыл трехлетнюю дисквалификацию за договорняки.

Мексиканцы Хосе Антонио Родригес, Антонио Руис Росалес и Орландо Алькантара Ранхель дисквалифицированы на 12, 10 лет и 2 года соответственно.

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