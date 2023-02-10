Экс-473-ю ракетку мира дисквалифицировали за 135 договорных матчей. Это рекорд
36-летнего марокканца Юнеса Рашиди пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.
Его признали виновным в 135 эпизодах – это наибольшее количество выявленных нарушений в истории тенниса.
Кроме дисквалификации Рашиди получил штраф 34 тысячи долларов.
Марокканец максимум поднимался на 473-ю строчку парного рейтинга, в туре он не выступал с 2017-го.
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Они только за первые круги ТБШ получают баснословные деньги, благодаря которым как минимум до следующего ТБШ могут ни в чем себе не отказывать в плане подготовки. А вот за пределами первой сотни люди как раз и живут за счёт догов.