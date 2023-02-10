Экс-473-ю ракетку мира дисквалифицировали за 135 договорных матчей. Это рекорд

Теги ATP ITF договорные матчи Теннис

36-летнего марокканца Юнеса Рашиди пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.

Его признали виновным в 135 эпизодах – это наибольшее количество выявленных нарушений в истории тенниса.

Кроме дисквалификации Рашиди получил штраф 34 тысячи долларов.

Марокканец максимум поднимался на 473-ю строчку парного рейтинга, в туре он не выступал с 2017-го.

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7 комментариев

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Evil Man
Ответ Malyshko05
Тем кто находится в топ 100 в принципе нет смысла делать договорняки, уж про топ20 молчу. Они только за первые круги ТБШ получают баснословные деньги, благодаря которым как минимум до следующего ТБШ могут ни в чем себе не отказывать в плане подготовки. А вот за пределами первой сотни люди как раз и живут за счёт догов.
это видимо из тех, кто верит что теннисисты на свои матчи свои гонорары полностью ставят чтобы заработать, иначе ведь не проживут
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Доминик
Интересно, для кого эта показуха? Или чиновникам надо освоить бюджет, чтобы доказать свою нужность.
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Gestor_36
серба проверьте, у того сговоров с буками матчей на полтыщи наберется
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Malyshko05
Ответ Ivan Ivanych
Это как в футболе, наказывают за ффп не тех, вот и тут, по-любому, из первой сотни, или даже 20ки есть те, кто играл договорняки....
Тем кто находится в топ 100 в принципе нет смысла делать договорняки, уж про топ20 молчу.
Они только за первые круги ТБШ получают баснословные деньги, благодаря которым как минимум до следующего ТБШ могут ни в чем себе не отказывать в плане подготовки. А вот за пределами первой сотни люди как раз и живут за счёт догов.
+4
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+4
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Алексей Латышов
Ответ Mohnatiy
А НЕдоговорные матчи у него были?
Только в одиночном разряде 239 матчей провел.Таки-были недоговорные матчи.
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Ivan Ivanych
Это как в футболе, наказывают за ффп не тех, вот и тут, по-любому, из первой сотни, или даже 20ки есть те, кто играл договорняки....
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+3
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Mohnatiy
А НЕдоговорные матчи у него были?
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-1
+2
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