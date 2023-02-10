Экс-473-ю ракетку мира дисквалифицировали за 135 договорных матчей. Это рекорд

36-летнего марокканца Юнеса Рашиди пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.

Его признали виновным в 135 эпизодах – это наибольшее количество выявленных нарушений в истории тенниса.

Кроме дисквалификации Рашиди получил штраф 34 тысячи долларов.

Марокканец максимум поднимался на 473-ю строчку парного рейтинга, в туре он не выступал с 2017-го.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе