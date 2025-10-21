Рублев проиграл 4 матча подряд во всех турнирах. 1.50 – победит Норри и прервет серию поражений

Андрей Рублев проиграл 4 из 4 последних матчей.

Российский теннисист не выигрывает с 30 августа – тогда в 1/16 финала US Open был обыгран представитель Гонконга Чак Вонг.

С тех пор Рублев только проигрывает – 0:3 с Феликсом Оже-Альяссимом в 1/8 финала US Open, 0:2 с Валентином Ройе в 1/8 финала турнира в Ханчжоу, 0:2 с Флавио Коболли в первом круге на турнире в Пекине и 1:2 с Есихито Нисиокой в 1/32 финала в Шанхае.

Сегодня Рублев встретится с Кэмероном Норри в первом круге турнира в Вене. Россиянин котируется фаворитом за 1.50, на его соперника дают коэффициент 2.65.

Матч пройдет 21 октября, начало – в 16:00 по московскому времени.